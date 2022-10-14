金融巨頭季報發布日注意：花旗集團、摩根士丹利、富國銀行、摩根大通

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 3 分)：

■道瓊指數：上漲 38 點，漲幅 0.13% 至 30129。

■那斯達克 100 指數：上漲 13，漲幅 0.12% 至 11096.75。

■標普 500 指數：上漲 5.75，漲幅 0.16% 至 3687.5。

今日總經數據：晚間 8 點半美國將發布 9 月零售銷售數據，目前市場預期將自 0.3% 下滑至 0.2%。

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二、美股盤前關注重點：

1. 美國零售商 Kroger 收購談判：Kroger(KR.US) 為美國繼沃爾瑪之後的第二大零售商，目前正談判以 250 億美元的價格收購美國第四大零售商 Albertson (ACI.US)，預計最快將於今日美國時間上午宣布。Kroger 在美國擁有 2800 家門市，Albertson 則擁有 2200 家門市，此合併計畫恐遭美國司法部的反壟斷機構抵制。

2. 聯合健康集團 (United Health, UNH.US) Q3 季報：聯合健康集團為全球最大的健康保險及健康資訊科技公司，本月初，聯合健康集團再度完成以 80 億美元的價格收購 Change Healthcare (CHNG.US) 的計畫，由於其第二季交出超出市場預期的季報，再加上該公司上調今年度的美股收益展望，目前市場對於本次 Q3 季報抱持樂觀態度。

3. 金融巨頭季報發布日：花旗集團 (C)、摩根士丹利 ( MS )、富國銀行 ( WFC )、摩根大通 ( JPM )、美國合眾銀行 ( USB ) 和 PNC 金融服務 ( PNC ) 皆將於今晚盤前發布季報。雖說利率上升對銀行有利，但經濟衰退的潛在隱憂仍會對金融股造成影響，近幾個月以來市場不斷下調第三季銀行股的收益預期，但昨日貝萊德公布的季報優於市場預期，也大幅提升市場對金融股的信心。

而高盛近期上調富國銀行的評級，主因是經濟衰退下，富國銀行的信用風險下降幅度低於同行，因近年來貸款增長低於平均水平，信用卡貸款也相對較少，再加上利息上升下推升其淨利息收入所至。

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