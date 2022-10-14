克羅格以246億美元收購Albertsons 挑戰沃爾瑪

互為競爭對手的雜貨商克羅格 (Kroger)(KR-US) 和 Albertsons (ACI-US) 周五 (14 日) 宣布合併。兩家公司表示，克羅格同意以每股 34.10 美元的價格收購 Albertsons，交易價值為 246 億美元。Albertsons 股價周四 (13 日) 收於 28.63 美元。

按市占率計算，克羅格是美國第二大雜貨商，僅次於沃爾瑪 (WMT-US)，Albertsons 排名第四，位居好市多 (COST-US) 之後。克羅格和 Albertsons 合併將更接近沃爾瑪。

兩家公司的董事會一致批准了該協議，還需要經過監管部門的批准。

食品雜貨業目前正面臨充滿挑戰的時期。隨著購物者採用新的外送方式，超市紛紛跟上步伐。隨著消費者在瀏覽商店走道、訂購送貨上門和使用路邊取貨之間都可任意選擇，業者不得不在自動化、員工培訓等方面進行投資。

雜貨店也受到通貨膨脹的沉重打擊。根據美國勞工統計局的最新數據，食品價格較一年前上漲 11.2%。業者一直在評估何時將更高的成本轉嫁給客戶，以及何時該吸收它們以保持競爭力。

雜貨業高度分散。私人控股的地區雜貨店如德州的 H-E-B 和佛州的 Publix，仍然是重要玩家並擁有強大的會員基礎。新進業者如折扣店 Aldi 和 Lidl，以及亞馬遜 (AMZN-US) 的 Amazon Fresh 也吸引了顧客。此外，一些美國人在好市多、沃爾瑪旗下的山姆會員店和 B.J."s Wholesale (BJ-US) 等倉儲庫俱樂部囤積食物

克羅格和 Albertsons 也各自擁有許多品牌。

根據摩根士丹利的數據，克羅格去年占全美 1.4 兆美元食品市場的 8.5%。Albertsons 比率約為 5%。排在後面的三大巨頭是 Ahold-Delhaize、Publix、山姆俱樂部和 Targer (TGT-US)。Ahold-Delhaize 旗下品牌包括 Food Lion 和 Stop & Shop，以及它收購的線上雜貨店 Fresh Direct。

克羅格和 Albertsons 的合併案需要監管機構的批准。紐約大學專門研究反壟斷和競爭政策的教授福克斯 (Eleanor Fox) 說，監管機構會關注這些公司在何地占有主導地位，並評估如果合併後是否擁有過多權力。她說，如果兩者在許多市場中排名前兩位，合併就不太可能獲得批准。

摩根士丹利零售分析師古特曼 (Simeon Gutman) 周四 (13 日) 在一份研究報告中寫道，兩家公司在部分市場有很大的重疊，例如南加州、科羅拉多州、西雅圖以及中西部和德州部分地區。其他地區，例如東北部和東南部，幾乎沒有重疊。

克羅格 CEO 麥克穆蘭 (Rodney McMullen) 在宣布該交易的新聞稿中表示，「Albertsons 可帶入互補效益，並在美國幾乎或完全沒有克羅格商店的幾個地區開展業務。」