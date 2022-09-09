〈財報〉對雜貨和必需品需求暴增 克羅格調升全年財測

由於備受通膨打擊的消費者減少採購非必需品，轉而搶進雜貨和家庭必需品，克羅格 (Kroger Co)(KR-US) 周五 (9 日) 調升全年銷售額和獲利預測。

總部位於俄亥俄州辛辛那提的克羅格上季業績也超過預期，股價在周五開盤後上漲 1.6%。

雜貨零售商往往在經濟動盪時表現良好，因為現金有限的消費者優先考慮購買食品和其他必需品；而克羅格也正因此受益於對奶酪和肉類等更便宜的內部商品的需求。

近幾個月來，大型競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 的雜貨業務銷售額也出現成長。

然而，大型零售商對遭冷落的服裝和其他非必需品的更大依賴，導致庫存膨脹、折扣增加和獲利下降。

克羅格預測 2022 財年調整後同店銷售額成長 4% 至 4.5%，高於之前預期的成長 2.5% 至 3.5%。

每股年度獲利則在 3.95 美元至 4.05 美元之間，也高於之前預期的 3.85 美元至 3.95 美元。

專注於雜貨的克羅格第 2 季可歸屬獲利成長 56.5% 至 7.31 億美元。不計一次性費用，每股獲利 90 美分，超過預期的每股 83 美分。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，不包括燃料在內的同店銷售額在第 2 季成長了 5.8%，高於預期的成長 4.6%。