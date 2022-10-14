〈美股早盤〉美國銀行股財報憂喜參半 主要指數漲跌不一

美國銀行股陸續公布財報，但各行表現兩樣情，整體成績憂喜參半，另一方面，俄國總統普丁表示並未近一步升級軍事動員計畫，緩解市場對地緣政治的擔憂，美股主要指數周五（14 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 130 點或近 0.45%，那斯達克綜合指數跌 0.01%，標普 500 指數漲 0.15%，費城半導體指數跌近 1%。

隨著美國銀行股財報陸續出爐，美股開盤前主要指數期貨震盪走高，其中摩根大通第三季繳出不錯成績，營收、獲利皆優於分析師預期，不過淨利表現欠佳，而另一家大行摩根士丹利表現黯淡，受到投資銀行業務收入大減逾 5 成影響，營收獲利均不及市場預期。

市場分析預估，美國各大行的利潤降幅將會是標普 500 指數所有板塊中最大，投資人擔心聯準會（Fed）收緊貨幣政策將引發違約，迫使銀行撥備更多的損失準備金。

Invesco 亞太區全球市場策略師 David Chao 表示，由於 Fed 仍在收緊貨幣政策，經濟成長低於趨勢水準的同時還在減速，對於風險資產來說前景困難重重。

數據方面，美國 9 月零售銷售停滯不前，月增率為 0%，低於預期 0.2%，顯示通膨開始抑制消費者購物，而扣除汽油的核心銷售月增率 0.1%，高於預期的 - 0.1%。

英國方面，英相特拉斯（Liz Truss）準備撤回減稅計畫同時也撤掉夸騰（Kwasi Kwarteng）的財政大臣一職，消息傳開後英國公債價格大漲，殖利率短線下挫，而英鎊對美元匯率仍然疲軟。

能源方面，由於全球經濟放緩與貨幣政策收緊可能削弱能源消費，國際油價雙雙跌近 1.5%。國際能源署（IEA）日前曾警告，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產決策可能導致過繼油價飆漲，讓全球經濟步入衰退。

地緣政治方面，俄羅斯總統普丁表示，目前沒有必要對烏克蘭進行大規模打擊，與北約直接發生衝突將是災難性的。另外他還表示，莫斯科的目標不是「摧毀」其鄰國。普丁此番言論傳出後，緩解市場對地緣政治危機的擔憂。

數位資產方面，比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 隨著日前美股反攻跟著上漲，均由低點彈升近 10%，但基於整體市場環境仍無法帶領市場情緒樂觀，許多市場參與者仍認為第四季將維持熊市。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 7.8%，至 19,757.83 美元；以太幣上漲 10.3% 至 1,337.19 美元。

截至台北時間周五（14 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

摩根大通 (JMP-US) 早盤上漲 3.49%，至每股 113.19 美元

摩根大通周五盤前公布 2022 會計年度第三季財報，在淨利息收入增加的提振下，抵銷交易收入低迷與貸款損失準備金增加的影響，營收年增 10.4% 至 327.2 億美元，經調整後每股獲利報 3.12 美元，雖低於去年同期 3.74 美元，但優於市場預估的 2.89 美元。不過第三季淨利年減 17% 至 97.37 億美元。與此同時，摩根大通也宣布將在明年初恢復股票回購計畫。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤下跌 1.02%，至每股 78.51 美元

摩根士丹利上季財報表現黯淡，主因是受到該季投資銀行業務收入暴跌逾 5 成的影響。該公司上季營收報 129.9 億美元，每股獲利報 1.47 美元，均低於華爾街分析師預期的 133 億與 1.49 美元。

超越肉類 (BYND-US) 早盤上漲 2.35%，至每股 15.13 美元

超越肉類（Beyond Meat）日前表示，由於市場對其植物肉類產品需求減少且競爭加劇，因此下調營收預期並宣布新一輪裁員計畫。該公司盤前股價受消息影響重挫近 9%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月進口物價指數年增率報 6%，預期 6.3%，前值 7.8%

美國 9 月進口物價指數月增率報 - 1.2%，預期 - 1.1%，前值 - 1.1%

美國 9 月出口物價指數月增率報 - 0.8%，預期 - 1.0%，前值 - 1.7%

美國 9 月零售銷售年增率報 8.41%，前值 9.26%

美國 9 月零售銷售月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 9 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 - 0.1%，前值 - 0.1%

美國 10 月密大消費者信心指數初值預期 59，前值 58.6

華爾街分析：

美銀旗下 Michael Harnett 領導的策略師團隊表示，在 Fed 宣布退出緊鎖貨幣政策之前，美股與美國經濟都會繼續遭受更多痛苦。該團隊指出，雖然美股周四反攻漲勢亮眼，但股市要等到 2023 年才會觸底。

花旗旗下 Jamie Fahy 領導的策略師團隊表示，在全球經濟成長放緩結束並再次準備加速復甦之前，美元都可能繼續上升，而且考慮到美元的收益率要高於全球其他貨幣，在全球經濟恢復動力之前，美元都是最好的避風港。