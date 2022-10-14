〈財報〉增提壞帳準備金 富國銀行獲利下跌 但營收超出預期

富國銀行 (WFC-US) 周五 (14 日) 表示，其貸款拖欠率仍處於歷史低點，但隨著經濟放緩而增提準備金的決定，削減了第 3 季的獲利。

由於營收超出預期，富國銀行股價在周五盤前交易上漲超過 1%。

以下是該行上季的業績數字：

●調整後每股獲利 1.3 美元，超過 Refinitiv 每股 1.09 美元的預期

●營收 195.1 億美元，超過 Refinitiv 估計的 187.8 億美元

該行在一年前釋出 14 億美元準備金後，上季為信貸損失提撥了 7.84 億美元。該行表示，該提撥包括信貸損失準備金增加 3.85 億美元，反映出貸款增加和不太有利的經濟環境。

淨利為 35.3 億美元，較去年同期的 51.2 億美元下降超過 30%。每股獲利 85 美分也低於 2021 年第 3 季的每股 1.17 美元。

CEO 沙夫 (Charlie Scharf) 在財報聲明中表示，富國銀行的業績受到 20 億美元或 45 美分的營運虧損的顯著拖累，這些虧損與訴訟、客戶補救和主要與歷來各宗監管事項有關。

富國銀行一直在一系列 2016 年虛假帳戶醜聞相關的同意令下營運，其中包括來自 Fed 的限制資產成長的命令。

該行在美國六大銀行中最依賴房貸，因此面臨更大壓力，因為隨著 30 年期房貸的平均利率攀升至接近 7% 的 20 年高位，銷售和再融資活動急劇下降。

Fed 透過積極提高利率來對抗通膨。富國銀行專注於零售和商業銀行業務，人們普遍預計它將成為升息的最大受益者之一。

該行表示，淨利息收入增加了 36%，主要是由更高的利率和更高的貸款餘額所帶動。

沙夫說，「富國銀行的定位很好，我們將繼續受惠於更高的利率和持續嚴格的費用管理。」「消費者和企業客戶的財務狀況都保持強勁，我們的投資組合中的拖欠率和支付率繼續處於歷史低點。」

富國銀行的營收優於預期，主要得益於銀行業務成長 28%，因為資金管理業績強勁。該行表示，商業房地產收入成長了 29%，反映出更高的貸款餘額和更高的利率的影響。

對 Fed 將經濟拖入衰退的擔憂今年有所增加，嚴重拖累了銀行股。這是因為在經濟衰退期間，更多的借款人會拖欠貸款，從信用卡到房貸再到商業信貸額度。

富國銀行股價今年來下跌約 12%，表現優於標準普爾 500 指數。