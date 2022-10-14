〈財報〉聯合健康集團Q3營收、獲利雙升 上調全年財測

聯合健康集團（UnitedHealth Group）周五（14 日）公布 2022 會計年度第三季亮眼財報，不僅營收成長逾一成，經調整後每股獲利也成長近三成，雙雙打敗華爾街分析師預期，同時也上調全年獲利預期，消息激勵聯合健康集團盤前股價走高。

截稿前，聯合健康集團 (UNH-US) 盤前股價上漲 0.51%，每股暫報 512.52 美元。

由於本季財報表現亮眼，聯合健康集團集團將今年每股獲利預期上調至 21.85 至 22.05 美元區間，高於華爾街分析師先前預估的 21.4 至 21.9 美元區間。

財報數據顯示，聯合健康集團第三季（截至 9/30）營收年增 12% 至 809 億美元，淨利從去年的 40.9 億美元（或每股 4.28 美元），升至 52.6 億美元，合每股 5.55 美元，經調整後每股獲利年增 28% 至 5.79 美元，優於分析師預估的 5.42 美元。

財報還顯示，聯合健康集團今年前 9 月淨利報 153.5 億美元，營收為 2,414 億美元，遠高於去年同期的 132 億與 2,138 億美元。

該公司表示，營收出色表現反映其保險業務聯合健康保險（UnitedHealthcare）和旗下醫療保健解決方案部門 Optum 的業績成長，前者上季營收成長 11% 至 620 億美元，新增保險人數達 18.5 萬人，而前三季成績也不錯，總計新增 85 萬人。

而 Optum 營收年增 17% 至 466 億美元，而且受惠服務平台擴張，每位用戶收入年增 31%，其中數據分析部門 Optum Insight 的營收成長 18%、製藥福利管理部門 Optum Rx 則成長 8%。