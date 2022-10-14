鉅亨美股雷達： 美將公布零售銷售數據 Netflix將推出廣告版訂閱方案

美股重要看點：

美將公布零售銷售、密大消費者信心等數據。多家銀行公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.899%。美股期貨週五 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 0.07%。

市場繼續消化周四的 CPI 讀數，美國公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。火熱的通膨報告讓聯準會更有理由在 11 月開會時持續激進升息，市場預測聯準會下月升息 3 碼的可能性超過 96%。

巴克萊 (Barclays) 上修對美聯準會 (Fed) 升息幅度的預期，認為聯邦資金利率可能在明年初突破 5%。

根據巴克萊資深經濟學家 Jonathan Millar 最新發布的報告，在最新通膨數據高於預期的情況下，Fed 可能會在接下來幾次會議中更積極升息，12 月升息幅度預估將升息 3 碼 (75 個基點)，高於先前預期的 2 碼。

此外，巴克萊也預計，Fed 將在明年的第一個政策會議上升息 2 碼 (50 個基點)，高於先前預期的 1 碼，聯邦資金利率將因此在 2 月升至 5% 至 5.25%。

摩根大通 (JPMorgan) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週四 (13 日) 表示，持續和高漲的通膨可能會促使利率升至 4.5% 以上，同時他也警告經濟衰退恐怕迫在眉睫。

華爾街知名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，他認為美國通膨在明年就會降至 3% 以下，而美聯準會 (Fed) 如今激進升息，正形成一場經濟風暴，2023 年恐怕會是非常艱難的一年。

Rosenberg 警告投資人，不要指望一旦 Fed 再次開始放寬貨幣政策，股市就會立即反彈。他認為股市將停頓一段時間，直到明年年底或到 2024 年才會真正的觸底。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月核心零售銷售月增率 (%)，預估 - 0.1，前值 - 0.3

美國 9 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.2，前值 0.3

美國 10 月密西根大學消費者信心指數，預估 59，前值 58.6

重要個股動態：

1. Netflix(NFLX-US)

串流媒體巨頭 Netflix 周四 (13 日) 宣布，11 月起將在 12 個市場推出傳聞已久的廣告版訂閱方案，美國地區定價每月 6.99 美元，比基本版 9.99 美元便宜 30%，消息帶動其股價收盤大漲逾 5%。

Netflix 表示，低收費的廣告版本每小時影片約包含 4 到 5 分鐘的廣告，提供 720p 畫質的影片。由於授權方面的限制，廣告版用戶將無法看到平台上約 5-10% 的節目。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果 (AAPL-US) 販售 iPhone 卻不附充電器，遭巴西聖保羅法院重罰 1 億里爾 (約 1900 萬美元)，並判決蘋果在巴西銷售的新款 iPhone 必須配備電池充電器。

該訴訟由借款人、消費者和納稅人協會提起，主張蘋果販售其旗艦產品卻不附充電器屬競爭法禁止之濫用市場優勢行為。

蘋果主張將上訴。先前蘋果主張，不附充電器的目的是為了降低二氧化碳排放量。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜 (AMZN-US) 失去兩大監督硬體工作的高階管理者 Gregg Zehr 和 Tom Taylor。Taylor 和 Zehr 兩人都已在亞馬遜服務超過 10 年。亞馬遜發言人聲明：「我們所有業務都有強而有力的繼任計畫，這兩個職位前段時間已由強大的內部領導者填補。」

亞馬遜高層離職潮的發生也適逢亞馬遜 Alexa 高階副總裁兼執行長賈西 (Andy Jassy) 持續控制公司支出之際。亞馬遜已凍結企業零售職位的招聘，且近幾個月也停止許多項目，包括遠程醫療保健服務 Care 和視訊通話項目 Glow。