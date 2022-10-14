Netflix廣告版訂閱方案來了 11月起在12國上線、月費6.99美元

串流媒體巨頭 Netflix 周四 (13 日) 宣布，11 月起將在 12 個市場推出傳聞已久的廣告版訂閱方案，美國地區定價每月 6.99 美元，比基本版 9.99 美元便宜 30%，消息帶動其股價收盤大漲逾 5%。

Netflix 表示，低收費的廣告版本每小時影片約包含 4 到 5 分鐘的廣告，提供 720p 畫質的影片。由於授權方面的限制，廣告版用戶將無法看到平台上約 5-10% 的節目。

Netflix 四種訂閱方案比較 取自公司官網

根據 Netflix 的規劃，加拿大、墨西哥的廣告版將在 11 月 1 日推出，美國、日本、南韓、巴西、英國、法國、義大利、德國、澳洲於 11 月 3 日上線，西班牙則會在 11 月 10 日上架。

Netflix 廣告方案收費 取自公司官網

Netflix 推出廣告版的消息已經流傳一段時間，目的在吸引更多用戶並帶動公司成長。廣告方案周四正式宣布推出後，Netflix(NFLX-US) 股價大漲 5.4%，收在每股 232.86 美元，該股今年來至周三收盤為止共下跌 62%。

這家串流巨頭的高層多年來拒絕推出廣告版，但今年 4 月公布財報時改變心意，財報顯示第 1 季訂閱用戶大幅下滑，且預估會繼續減少。相較之下，迪士尼 (DIS-US) 旗下 Hulu 和 Disney + 、華納兄弟探索 (WBD-US) 的 HBO Max，早就規劃或已推出廣告版，月費介在 7.99 到 9.99 美元。

Netflix 拒絕預測廣告版本可能吸引多少用戶訂閱，也不願談論可能帶來的新營收，但美國下周二盤後公布財報時，可能透過財測提供預估看法。

Cowen & Co 分析師 John Balckledge 表示，廣告版能吸引對價格敏感的觀眾，為 Netflix 打開用戶成長的龐大機會。華爾街日報 (WSJ) 先前報導，Netflix 內部已對廣告版設定成長目標，希望 2023 年第 3 季以前讓美國增加 1330 萬名用戶。

Netflix 全球廣告業務總裁 Jeremi Gorman 透露，新方案的所有廣告幾乎已售罄，從汽車大廠、消費性產品到精品都展露興趣。

廣告主可以根據國家或戲劇分類投放廣告，也可鎖定排行榜前十大熱門影片投廣告，但不得為暴力、色情或裸露內容。此外，Netflix 將委託第三方機構統計廣告曝光次數和吸引的流量，美國地區明年由尼爾森 (Nielsen) 統計。