知名市場空頭：明年美國通膨率將降至3%以下

華爾街知名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，他認為美國通膨在明年就會降至 3% 以下，而美聯準會 (Fed) 如今激進升息，正形成一場經濟風暴，2023 年恐怕會是非常艱難的一年。

Rosenberg 在接受採訪時說道：「一場經濟風暴正在醞釀，2023 年將是非常非常艱難的一年。」

Rosenberg 警告，如果 Fed 繼續收緊貨幣政策，可能會導致房價下跌、銀行業的信貸緊縮，還可能削弱消費者信心和支出，延長經濟低迷的時期。

Rosenberg 認為，已經有越來越多證據顯示出通膨正在消退，如供應商交貨期的延遲已回到疫情前水準，而大宗商品價格也跌入熊市，運費急劇下跌，同時美國勞動力市場也正走軟。

Rosenberg 說：「我們的模型顯示，未來 12 個月總體通膨率將從現在的 8% 以上降至 3% 以下，但到那時再拯救經濟就為時已晚。」

Rosenberg 批評 Fed 是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，他認為 Fed 的行為已經是「矯枉過正」。

值得注意的是，Rosenberg 警告投資人，不要指望一旦 Fed 再次開始放寬貨幣政策，股市就會立即反彈。他認為股市將停頓一段時間，直到明年年底或到 2024 年才會真正的觸底。