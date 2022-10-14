日月光攜手高科大 深入高雄校園擴大永續理念

日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光長期關注環境議題，重視永續理念，今年在日月光環保永續基金會支持下，與國立高雄科技大學攜手合作，並與高雄市政府教育局與環保局共同協辦，舉辦「SDGs x 全民綠生活」高雄在地城鄉推廣與實踐，辦理永續熱血教師暨永續行動教案徵選，今 (14) 日至 16 日首度移師高捷美麗島站穹頂大廳盛大展開。

眾多大咖現身開幕式，包括高雄市政府教育局局長謝文斌、高雄市政府環保局局長張瑞琿、日月光高雄廠副總李叔霞、國立高雄科技大學副校長李嘉紘、計畫主持人教授賴俊吉，以及本次徵選計畫的專業評審、教案演繹專業老師、各校代表等。

日月光表示，環境教育不分男女老少，為讓更多人了解永續的重要，特別選在紅橘線交會的美麗島站，透過多元的展區，以情境引導民眾產生互動，啟發學習意願，增進一般大眾對於環境保育的基本認識，鼓勵培養具有綠色永續的態度與行動。

此次活動現場打造如熱鬧市集，包含年度獲選的優秀特色學校及永續行動教案，配合生動活潑的影片介紹與實體教具，易懂易理解、定時的熱血教師教學分享，展現對土地、對生活的熱忱與活力，另外趣味的闖關活動，免費 VR 體驗、繪本閱讀、永續對對碰與綠生活套圈圈，還有抽大獎的機會，讓大家簡單入手環保知識。

日月光高雄廠自 2014 年起，秉持在地深耕與推動環境教育的決心，先後投入永續推動環境教育專案，與永續城鄉深耕教育等計畫，從高雄楠梓出發，走入偏鄉學校，協助建立「一校一特色」，並結合社區打造生態環境教育與導覽場域，過程中也培養出許多種子師資。

日月光今年也由計畫提供公版教案，讓老師們展現突破創新的想法，融合關鍵校園特色，以及 SDGs 與全民綠生活理念，產出一份份獨特的教案，再透過教學，培育更多環教種子，讓孩子有機會思考，如何盡自己力量幫助大自然、實踐愛地球的行動。

高雄市政府教育局局長謝文斌表示，環保意識風起雲湧，接軌世界潮流，這些都是校園可以著力的地方，並可利用相關管理系統與觀念的落實。很高興今天是個起步，希望未來這些獲選的教案發展，能夠更全面的應用，讓環保教育永續紮根。

高雄市政府環保局局長張瑞琿表示，氣候變遷的影響，用電持續增加，綠電推廣相當重要。目前高雄市已經有 333 間學校設置太陽能光電版。未來環保局也會從食衣住行育樂購的範疇，在生活中邀請大家一起推動，透過行動落實循環永續，朝淨零碳排目標努力。

高雄科技大學副校長李嘉紘表示，教育是國家的百年大業，今年有許多都市創下歷年最高溫，是氣候變遷最明顯、與大家相關的改變。所以，如何以 SDGs 串接，落實教案，翻轉改變，相當高興我們可以和企業合作，也感謝高雄市政府共同努力，一起帶動這股力量，共同努力。

計畫主持人高科大教授賴俊吉指出，疫情之下的環境教育，腳步不停歇。八年前就與日月光合作一步一腳印，走訪各校、探查特色資源，經過滾動、循環，看見學校、老師與學生的改變，播下的種子已成為一棵棵茂盛的大樹，未來更將連綴成一片永續的森林，讓地球在綠色庇蔭下，更加健康、茁壯。

日月光集團高雄廠副總經理李叔霞表示，永續行動不一定要是大事，重點在於培養長久且長遠的習慣，了解為何而做，將理由化為動機；如同今年計畫主張，每間學校的特色不同，所以選擇從老師出發，帶著學生關心周邊生活，認識家鄉故事、理解在地文化，連結生命記憶，並且在 SDGs 和綠色生活的導引下，接軌國際永續意識潮流，身體力行進而回饋社會。