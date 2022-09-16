日月光自動化產學合作第7屆 深耕智慧技術邁向工業4.0

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光自 2015 年起，與成功大學、中山大學及高雄科技大學展開自動化產學技術研發，攜手合作三大專案，投入自動化人才技術與實務應用能力培育，今 (16) 日舉辦第七屆發表會，推動工業 4.0、半導體封測廠智慧製造及企業數位轉型，提升營運績效與價值提升。

高雄廠資訊處資深處長陳俊銘表示，因應資源與人才短缺，以及疫情對全球產業影響，敏捷與永續適應變化成為企業常態，逐步以智慧製造未雨綢繆、提前布局，強化回應能力，關鍵技術在於工業物聯網 (IIoT)。

高雄廠透過自行開發的物聯網平台，整合相關技術，從感測技術連結應用場域，以即時透明的數據收集驅動精準決策，同時匯集營運科技 (OT) 與資訊科技 (IT) 系統資訊，整合自動化設備數據，透過實時數據處理、邊緣運算、機器學習、虛實整合系統等技術，讓數據創造商業價值，達到工業物聯網目標。

高雄廠副總李政傑指出，全球目前面臨科技倍速成長、氣候變遷與市場全球化三大趨勢，數位轉型需求加劇，數位轉型與人才價值提升成為企業重要課題，而專業技術人才需求有增無減。

高雄廠耕耘工業物聯網的技術開發及衍生應用，包含廠務智動化、職安衛即時監控、機台設備可靠度提升等多項範疇，致力於提供人員安全職場、節能友善環境，為持續擴大技術量能，本次也合作三項專案，分別為 IIoT 數據中台架構最佳化、聲紋辨識技術應用廠務設備異常預警、智能搜尋影像查找系統。

由於高雄廠過去生產線的資料只有當站使用，但處理海量資料，需要龐大計算能力及較快的處理速度，透過高性能數據中台資料模型服務，降低 60% 數據整合週期、提升至少 5 倍的數據處理量，達到跨站點資料串連，藉由 AI 演算法，快速找出影響生產線良率及效率的關鍵因子。

聲紋辨識技術則是透過 AI 學習手法設計一套預警系統，透過聲紋預測保養時程，提升設備運轉效率降低能耗，並可辨識人員無法察覺的氣體洩漏，當檢測出異常聲⾳時，系統將即時通知人員，將可能造成的損害降到最低。

智能搜尋影像查找系統可透過即時分析影像檔案，做為監控影像的搜尋輔助系統，利用 AI 辨識物件及神經語言規劃 (NLP)，設定物件或事件，主要監測人員違規偵錯，以系統取代人力耗時調閱，自海量數據快速搜尋目標物件，強化第一道風險管理防線，自行監督功能，以預警通知及早採取因應措施。

全球數位轉型需求加劇，數位轉型人才成為企業之關鍵人才，AI 資料科學家之人才需求與日俱增，業者除了藉由外部招聘人才，更應該從內部培育，得以有更敏捷的能力回應變化。

高雄廠建立工業人工智慧 (Industrial artificial intelligence, IAI) 全民化平台，推動全廠區 AI 學習環境及相關認證課程，全面加速工廠智能化，串聯學術 AI 研究成果與工業應用，在無須撰寫程式碼的環境下，自行建立 AI 模型提升工作效率，導入 AI 全民化，創造日月光更有利的競爭優勢。