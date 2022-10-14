盤中速報 - 譁裕(3419)股價大漲至15.9元，漲幅達7.07%

譁裕(3419-TW)14日10:20股價上漲1.05元，報15.9元，漲幅7.07%，成交239張。
譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
近5日股價下跌9.73%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-791 張
- 外資買賣超：-791 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-62 張
- 融券增減：-17 張
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