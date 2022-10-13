美最新版《國家安全戰略》出爐 將中國視為最大地緣政治挑戰

美國最新版《國家安全戰略》週三 (12 日) 出爐，美國總統拜登宣示，美國將中國視為最大地緣政治挑戰，優先事項在於贏得與中國的競爭，儘管美國正致力於遏止一個危險的俄羅斯。在台海議題上，美國不支持台灣獨立，反對任何一方片面改變現狀。

這份長達 42 頁的《國家安全戰略》原本將於去年底發布，但因為俄羅斯準備入侵烏克蘭而被推遲。

新版國安戰略提到五大關鍵要點，包括：將中國視為地緣政治上最重大的挑戰、遏止一個危險的俄羅斯、對抗伊朗、重申對以色列的承諾，以及尋求全球合作。

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 在揭示國家安全戰略時表示，後冷戰時代已經結束，世界大國競爭正在進行，目標是形塑未來，美國最緊迫任務是對抗威權政權，包括中國和俄羅斯政府。

美國將中國視為地緣政治上最重大的挑戰 (圖片：AFP)

新版國安戰略寫道：「俄羅斯和中國構成不同的挑戰，俄羅斯無恥地蔑視基本國際規則，對自由公正的國際秩序構成直接威脅，這反映在俄國對烏克蘭殘酷侵略。相較之下，中國企圖改造國際秩序，而且在經濟、外交、軍事與科技上越來越有能力達成目標，是唯一既有此企圖、也有此能力的競爭者。」

該戰略寫道：「長期而言，中國以其威權治理配合修正主義外交政策才是美國在地緣政治上最重大的挑戰。」

新版國安戰略中重申美國的「一個中國」政策 (圖片：鉅亨資料庫)

美方關切台海緊張局勢升高，新版國安戰略中重申美國的「一個中國」政策，美國對維持台海和平穩定有著長久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，但將持續支持台灣自我防衛。

中俄兩國之外，該戰略提到，伊朗等專制國家正在以損害全球穩定的方式積極行動，美國將通過外交手段確保伊朗永遠不會擁有核武。

拜登重申美國對以色列安全，以及以色列與阿拉伯國家間新興聯盟的承諾，還希望加強國際間的合作，解決氣候變遷、疾病和糧食不安全等跨國挑戰。