美億萬富翁：聯準會激進升息抽乾股市活水 讓「健康的魚」也一同陪葬

房地產億萬富翁、前喜達屋集團執行長 Barry Sternlicht 警告，美國聯準會激進升息及嚴打通膨的做法，正在「抽乾」美國股市，隨著經濟和流動性開始萎縮，即使是「健康的魚」也會死去。

Sternlicht 本周接受媒體採訪時，嚴厲批評聯準會針對通膨及流動性過剩反應過慢，最終導致通膨飆升，只能大舉升息，並且在今年收縮資產負債表因應，但他認為，這麼快速的緊縮步伐，很容易將美國經濟拖入衰退。

他說：「鮑爾 (Jerome Powell) 這件事做得太遲了，令人難以置信。之前當迷因股熱潮開始時，他卻一直端坐不行動。」

Sternlicht 批評，過遲的反應可能會抹殺整個市場投資者的收益。

Sternlicht 形容，股市裡有「聰明的」和「愚笨的」的投資者，但聯準會卻把股市這個池塘的水全部排乾，這樣所有的魚都會死，健康的魚也活不下來。

他的警告呼應了其他專家的觀點，這些專家預測，隨著聯準會匆匆忙忙緊縮，股市將大幅下挫。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告，股市可能會再下跌 20%，「末日博士」經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 則預測，美國股市可能會暴跌 40%。

Sternlicht 補充說，聯準會根據消費者物價指數 (CPI) 為升息依據，但這一指數落後於經濟約 18 個月，這意味著央行可能會根據過時的資訊做出升息決定，這可能會使經濟急劇下滑。

目前，市場普遍預計聯準會下個月將繼續升息，直到最終利率達到 4.6%。他說，這比當前的聯邦基金利率高出整整 1 個百分點以上，意味著央行可能重創經濟，導致全球數百萬工作職位流失。