〈台積電法說〉費半挫逾百點 台積電ADR早盤遭拖累跌逾2%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日公布第三季財報略優於市場預期，第四季財測則符預期，下調今年資本支出至 360 億美元，明年金額也傾向保守，市場解讀為半導體產業落底訊號之一；不過，隨著美國 9 月通膨年增幅高於市場預期，再度引發 Fed 激進升息恐慌，美股周四 (13 日) 早盤全面下殺，費半挫逾百點，台積電 ADR 也遭拖累、跌幅超過 2%。

台積電第三季受惠蘋果新機處理器拉貨升溫、先進製程放量、漲價效益與新台幣貶值助攻，雙率飛越財測，毛利率衝破 6 成大關，單季獲利 2808.7 億元，季增 18.5%，年增 79.7%，每股純益 10.83 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，前三季每股純益已達 27.79 元。

台積電預估，第四季營收將達 199-207 億美元，以中間值估將季增約 0.4%，符合市場預期，毛利率估 59.5-61.5%，營益率 49-51%，營收與雙率均可望再創高；若以美元計，今年營收仍將成長 34-36%。

不過，受設備交期挑戰、基於對目前營運中期展望的產能優化等兩大因素影響，台積電下修今年資本支出，由前次預估的接近 400 億美元，下調至 360 億美元、減幅約 1 成。

台積電總裁魏哲家也坦言，受手機、PC 等部分客戶需求轉弱影響，第四季 7、6 奈米製程投片遞延，影響產能利用率，預估相關影響會持續到明年上半年，下半年 7 奈米家族需求會再回升。

魏哲家認為，半導體供應鏈庫存水位第三季將達高峰， 第四季開始趨緩，明年上半年會是半導體供應鏈庫存調整最劇烈時期，明年整體半導體業可能衰退，但台積電掌握三大關鍵優勢，營運將持續成長。

