國境解封 雄獅迎首發團 出國意願明顯增加

國境今 (13) 日解封，雄獅 (2731-TW) 首發團前進東南亞，雄獅總經理黃信川表示，政府宣布解除組團禁令後，首發團在一日之內完售，兩周累計報名且已付費的出國旅客已經逼近 6000 人。

雄獅表示，共有 39 位旅客參加首發團，分別前往泰國及馬來西亞，進行 5 天 4 夜團體旅遊行程；下午則有 18 位旅客將自韓國來台，進行 4 天 3 夜的北台灣文化之旅。

黃信川認為，市場的反應超乎預期，代表國人對出國有很高的期待，此外，企業海外員工旅遊的洽詢也開始熱絡，且首選在歐洲，不少公司行號累積三年的福委會經費資源瞄準長程線。

雄獅旅遊今日也將迎來首批入境旅行團，18 位旅客將自韓國來台，雄獅表示，除商務客之外，已陸續收到入境旅遊需求及預訂，主要以美加、歐洲、日韓、星馬等，入境免簽證國家旅客為大宗。

雄獅表示，待未來入境總人數管制解除及航班逐步恢復後，入出境旅遊皆有機會迎來爆發性成長。

酒店集團富驛 - KY(2724-TW) 也在國境解封首日迎來首團日本客，並由總經理侯嘉禎親自迎接。

富驛表示，在行政院公布國境開放後，集團在台北、台南、高雄三家加盟店均已接獲來自日本、新加坡、馬來西亞、美國、澳洲等各國富驛旅宿家會員的預訂，期待將來台灣會再度回到國際觀光客每年千萬人次的目標。