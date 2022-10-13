〈台積電法說〉下修資本支出 陸行之：行業利空出盡的重要指標之一

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TMS-US) 今 (13) 日召開法說會，經營層鬆口下調今年資本支出，由前次預估的 400-440 億美元，下調至 360 億美元，調幅達逾 1 成，知名半導體分析師陸行之也在臉書發文表示感到欣慰，並重申砍資本開支、降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一。

台積電基於需求變化、設備延遲，宣布調降 2022 年資本開支，陸行之表示，台積電雖然沒說 2023 年資本開支，但決定更小心投資。

陸行之指出，台積電重申未來幾年營收年複合成長率 (CAGR) 達 15-20%，不過明年展望僅是在衰退的晶圓代工業力拚成長，因此 2023 年營收要成長 15-20% 聽起來是 mission impossible (不可能的任務)，主因 7 奈米需求不佳。

陸行之在 9 月底開始定期更新半導體龍頭廠商採取資本開支調整行動，他說，砍資本開支、降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一，目前看來記憶體存儲器行業率先發難，半導體設備龍頭公司 2023 年營收明顯會受到影響，不過艾司摩爾 (ASML-US) 受影響應該明顯少於同業。

陸行之指出，記憶體存儲器設備營收占比由高到低，排序是 Lam Research、營收占比約 35-40%，Tokyo Electron、營收占比約 27-30%，應用材料 Applied Materials、營收占比約 25%。

在台積電之前，包含南亞科 (2408-TW)、SK 海力士、美光 (MU-US) 都下修今明兩年度資本支出規劃。