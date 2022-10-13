中華開發資本建立生醫產業生態系 搶陸精準醫療市場

開發金 (2883-TW) 子公司中華開發資本今 (13) 日宣布，旗下生醫貳基金致力與生醫產業投資戶與夥伴共同建立產業生態系，近年陸續投資精準健康、普瑞博及康博醫創等公司，已在投資策略布局、技術研究、業務發展等面向產生綜效。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝表示，本次普瑞博與康健基因的合作，顯示在生醫產業戰略合作與搭建完整生態系的必要性。開發資本旗下目前已有一檔人民幣生醫基金及兩檔新臺幣生醫基金，另外包含自有基金部位，合計生醫產業投資規模已超過新臺幣佰億元，兩岸累計投資約 50 家生醫公司；新臺幣基金投資部份，其中約半數由生醫基金領投或擔任投資企業董監事。

而生醫貳基金自 2020 年底成立至今近兩年，投資策略採多元化資產配置，分別投資於生技醫藥、醫療科技、數位醫療與服務等項目，看好創新藥與再生醫療、精準醫療、高獲利醫材與服務等次產業。生醫貳基金持續朝數位轉型、創新營運模式、配合人民幣生醫基金投資佈局，已逐步建構兩岸生醫產業生態系。

中華開發生醫基金總經理徐大誠指出，普瑞博生技與精準健康公司均為中華開發所投資，其中，普瑞博生技核心技術是雙離子電荷技術平台，技術源自中原大學薄膜研發中心，廣泛應用在各種醫療耗材與材料，包含白血球減除過濾器、細胞分離過濾膜及抗沾黏複合材料 (P-TEX)，並已陸續出貨或授權南亞及臺塑，是國內創新醫療科技公司中，極少數在營運初期即產生相當營收的公司。

精準健康所投資的康健基因與普瑞博日前甫宣布合作推出多項突破性產品，打造精準醫療、臨床基因檢測技術再升級。由普瑞博提供 MiniPuriTM 微型過濾器，康博醫創提供 Devin 微型過濾器，康健基因利用該類過濾器可去除檢體背景干擾並富集 cfDNA（cell-free DNA）的優勢，發展出產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢等三項領域應用產品，臨床數據顯示可有效提升檢測準確度。目前已和中國大陸指標基因公司如達安基因達成戰略合作，搶攻中國大陸每年超過 4,000 萬人次檢測需求的龐大市場。