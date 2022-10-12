小摩：若美國9月CPI高於8.3% 美股恐大跌5%

投資人關注本周美國公布的通膨數據，摩根大通 (JPMorgan、小摩) 警告，如果 9 月消費者物價指數 (CPI) 高於 8.3%，投資人應為股市大跌做好準備。

小摩預計，如果美國 9 月 CPI 進一步加速，將讓美聯準會 (Fed) 有理由維持鷹派，進行更多升息，以抑制通膨。當天美股恐怕將出現賣壓，跌幅恐達到 5%。

小摩分析師 Andrew Tyler 表示，上月公布 8 月 CPI 為 8.3% 後，標爾 500 指數下跌 4.3%，9 月的情況可能相似。

不過，Tyler 也表示，相反地，若美國 9 月 CPI 低於 8.1%，可能引發股市大幅上漲。具體而言，他預估若 9 月 CPI 年增率低於 7.9%，可能促使當天股市出現 2% 至 3% 的反彈。此外，若能較 8 月 CPI 降超過 0.6 個百分點，漲幅可能更大。

市場目前預期 9 月 CPI 年增率將下降至 8.1%，較 8 月下降 0.2%。不過近期 Fed 官員透露，目前通膨仍未顯著改善，預計也不太可能快速降溫，將會維持強勁鷹派論調，可能明年初必須繼續升息。

克里夫蘭聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (11 日) 也表示，儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此需要進一步收緊貨幣政策。