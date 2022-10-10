通膨壓力讓聯準會更鷹 Q4股市投資鎖定具成長潛力產業

高通膨壓力籠罩，預期聯準會鷹派立場不易鬆動，法人認為，升息循環下可留意具長期成長趨勢明確或抗通膨的產業與市場，其中股市可鎖定美股、台股，債券則以高評等的投資等級債為主

保德信指出，從 2023 年點陣圖中位數顯示，此波利率終點將落在 4.625%，明年 2 月可能為最後一次升息，但前提取決於年底核心 PCE 年增率是否回落到聯準會的目標區間。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，美國聯準會 9 月將基準利率上調 3 碼，目標利率區間調升至 3% 至 3.25%，雖然符合市場預期，但是市場預測 11 月再升 3 碼的機率仍高，至年底的目標利率區間將來到 4.25% 至 4.5%。

由於聯準會的貨幣緊縮力道延長，鷹聲嘹亮對於經濟衝擊力道提高，甚至不惜以經濟放緩、失業率提高來壓抑通膨，金融市場也持續反映後續經濟降溫等負面情緒。

葉家榮指出，美國的強力升息已開始影響實體需求，包括美債殖利率走升、美元指數創 20 年來新高，同時引發市場資金動盪，雖然觀察通膨數據應已觸頂，但因為聯準會有意讓升息一次到位，且將維持高利率更長時間，以抑制通膨回到長期目標區 2% 的水準。

葉家榮表示，能夠支撐聯準會持續積極升息最大原因在於強勁的就業數據，同時，最新公布非農就業人口總數重返疫情前的高峰，顯示企業正大量重啟，民眾生活及經濟活動陸續回到疫情之前的狀態，就業市場將成為目前美國經濟關鍵的下檔支撐，惟高通膨仍需要跟著需求同步放緩而下降。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，第 4 季投資布局可聚焦具長期成長趨勢明確或是具抗通膨特性的生態友善、新供應鏈、基礎建設、醫療等產業，區域股票不妨留意美股、台股低檔分批布局機會，債券則以具較高評等的投資等級債為主。

滙豐投信認為，在供應面緊俏、冬季用油旺季將至的基本因素支撐下，大宗商品如能源、工業金屬、農產品可能再度升溫，連帶推動資源國家經濟與貨幣前景正向。

滙豐投信指出，預料以大宗商品出口為主的資源豐富國家，或可成為升息期間下，降低股市波動，同時也能因應通膨的債券資產布局。



