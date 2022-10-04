晨星：除非經濟反彈跡象明確 否則股市不會見底

美國晨星公司 (Morningstar) 發布第 4 季展望報告，認為市場已經過度向下修正，但也強調，在投資人投資者部分看到經濟活動可持續增長的跡象之前，股市不會見底，市場恐長達 12 個月的時間仍處於壓力之下。

美股於第 4 季首個交易日即周一 (3 日) 大漲，與標普上周大跌超過 5% 形成鮮明對比。晨星首席美國市場策略師 Dave Sekera 表示，今年迄今為止，股市下跌了 24%，市場已經過度下行。

根據晨星在美國交易所交易的 700 支股票的綜合數據，他認為股市「被嚴重低估」，交易價格比公允價值折讓約 20%。

晨星表示，今年市場不得不面對四個逆風：經濟增速放緩、聯準會收緊貨幣政策、通脹過熱，以及長期利率預期上升。

Sekera 指出，儘管近期情況可能會在短期內對獲利帶來壓力，但以目前的估值來看，市場的下跌幅度，足以消化這些不利因素。「我們認為，市場對股票估值的長期前景過於悲觀。」

他補充說，在未來 6-12 個月，預計市場將繼續承受壓力，在可預見的未來，波動性將繼續保持在高位。

Sekera 強調，「為了建立底部，市場需要明確經濟活動何時會出現有意義且持續的反彈，以及通膨將開始下降，並回到聯準會 2% 目標的證據。」

晨星預計，隨着供應限制的解除，以及聯準會的緊縮政策為經濟降溫，通膨問題將在 2023 年得到解決。並隨著聯準會轉向降息，經濟增長將從 2024 年開始反彈。

晨星預測，聯邦基金利率將在 2023 年底降至 2%，10 年期美國國債的平均殖利率將為 2.75%。周一這一殖利率為 3.66%，上周已接近 4%。