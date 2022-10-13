盤中速報 - 先進光(3362)股價急跌至55.8元，跌幅達7.15%

先進光(3362-TW)13日12:46股價下跌4.3元，報55.8元，跌幅7.15%，成交1,576張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價下跌6.97%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：-342 張
  • 融券增減：-93 張

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