盤中速報 - 先進光(3362)股價急跌至55.8元，跌幅達7.15%

先進光(3362-TW)13日12:46股價下跌4.3元，報55.8元，跌幅7.15%，成交1,576張。
先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。
近5日股價下跌6.97%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：-342 張
- 融券增減：-93 張
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