盤中速報 - 敦泰(3545)股價急跌至61.1元，跌幅達7%

敦泰(3545-TW)13日12:46股價下跌4.6元，報61.1元，跌幅7%，成交2,626張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價下跌2.23%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+576 張
- 外資買賣超：+557 張
- 投信買賣超：+36 張
- 自營商買賣超：-17 張
- 融資增減：-328 張
- 融券增減：-637 張
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