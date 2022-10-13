盤中速報 - 敦泰(3545)股價急跌至61.1元，跌幅達7%

敦泰(3545-TW)13日12:46股價下跌4.6元，報61.1元，跌幅7%，成交2,626張。

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

近5日股價下跌2.23%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+576 張
  • 外資買賣超：+557 張
  • 投信買賣超：+36 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：-328 張
  • 融券增減：-637 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.00%

$11,800

原投組報酬率

+9.93%

$10,993

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    維田

    6570

  • 10%

    昇達科

    3491

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞