英國央行重申購債預計如期結束 英鎊回吐之前漲幅

英國央行發言人周三 (12 日) 重申央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 的警告，表示央行會在周五結束緊急購債計畫。受此影響，英國政府債券下滑，英鎊回吐漲幅。

在央行發言人聲明之後，30 年期英國國債殖利率一度上漲 12 個基點，至 4.92%。英鎊兌美元抹去稍早漲幅，下跌 0.1% 至 1.0963 美元。

周三早前，《金融時報》報導稱，如果市場條件允許，央行可能會延長購債期限。不過，發言人拒絕就此一報導發表評論，並透過電子郵件表示，貝利定下的最後期限仍然有效。

貝利周二在華盛頓舉行的國際金融協會年會上說：「我對相關基金以及所有參與管理這些基金的公司說的是，『你們現在還剩下三天時間，必須完成這項工作。』」

然而，根據《金融時報》的報導，英國央行告知銀行業，如果市場條件需要，央行準備將其緊急購債計畫延長至原定結束的 10 月 14 日之後。這些發生在貝利的演說之前。

Caxton 市場情報主管 Michael Brown 表示，市場對貝利的說法感到非常震驚，他曾預計英國央行將在周五的最後期限之後延長購買金邊債券 (英國國債)。

他強調，市場想要的是英國央行的承諾，以確保在金融穩定以前，盡可能支持國債，若非如此，英鎊出現任何反彈都應該賣出。