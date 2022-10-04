經濟疲軟也壓不住 OPEC減產恐引發油價大暴漲

在全球油價背景陰暗之際，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 本周將召開會議。即使全球經濟崩潰已導致油價下跌，但符合預期的減產加上其他因素，仍可能帶動價格大幅上漲。

事實上，即便經濟疲軟，油價仍可望返回每桶 100 美元的水準以上。原油周一 (3 日) 大漲，Brent 原油收近每桶 89 美元。石油公司股價也同步上揚，SPDR S&P 石油和天然氣探勘與生產 ETF (XOP-US) 大漲 7%。

俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，由於 OPEC 在能源決策上與俄羅斯同步，使其會議較以往更具政治色彩。這樣的不確定性令大宗商品交易者退卻，導致成交量稀薄，低流動性更令未來幾周走勢呈現波動。

OPEC 預期將減產至少 100 萬桶 / 日，在石油市場占比約 1%，但並不只有 OPEC 縮減供應，未來數周會有更多石油離開試場，令供應更加緊繃。

歐洲將從 12 月 5 日開始禁止俄羅斯海運石油運輸。歐盟表示，海上運輸佔俄羅斯運往歐洲的石油的 90%。根據加拿大皇家銀行資本市場的數據，俄烏大戰前，俄羅斯每日以海運向歐洲出口 150 萬桶石油，但戰爭爆發後已低於 100 萬桶。

相較之下，迄今俄羅斯的原油出口總量保持相對穩定，因為俄羅斯正增加向亞洲輸出的石油。

歐洲正制訂計畫，旨在縮限俄羅斯對亞洲的石油出口量，包括禁止為運送俄羅斯石油的船隻投保，並對俄羅斯出口的石油實行價格上限，這些計畫預計將與歐洲的海運石油禁令大約在同一時間生效。

RBC 全球大宗商品戰略主管 Helima Croft 認為，俄羅斯普丁總統可能會破壞基礎設施以先發制人。她臆測俄羅斯是導致北溪天然氣管道洩漏爆炸事件的幕後黑手。「我們認為，俄羅斯驅動的能源供應中斷風險仍處於三級戒備狀態，普丁可能在 12 月 5 日前就提前準備自歐洲撤回石油出口量。」但俄方曾稱美國更有破壞管道的動機和力量。

更重要的是，美國一項壓低油價的計畫即將到尾聲。美國和其他石油進口國持續自其戰略石油儲備 (SPR) 中釋出石油，合計每日超過 100 萬桶，但該行動將於 10 月終止，而美國 11 月將額外釋出 1000 萬桶。

倘若 OPEC 本周減產，所有舉措合併起來就恐讓石油市場嚴重供應不足。Croft 向投資者預警，單就全球經濟疲軟這一點恐不足以拖累需求，無法讓價格維持在低價。

Croft 說，無論 OPEC 是否大幅減產，「能源市場都恐邁向爆炸性的最後階段。我們建議市場參與者別『不往上看』。」