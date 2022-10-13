〈能源盤後〉OPEC下調今明兩年原油需求增長預期 原油挫至一周多低點

因應日益加劇的經濟擔憂，石油輸出國組織 (OPEC) 下調對 2022 年和 2023 年原油需求的成長預期，原油期貨價格應聲下跌，周三 (12 日) 收在於一周多以來的最低價。

交易者也消化美國生產者物價指數 (PPI) 高於預期這一點，該經濟數據抬高美國聯準會 (Fed) 激進升息的預期。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.08 美元或 2.3%，收每桶 87.27 美元，延續前一日近 2% 跌幅。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.84 美元或近 2%，收每桶 92.45 美元。

WTI 和 Brent 原油期貨價格周三均收在 10 月 4 日以來最低點。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.6303 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 3.9328 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.4%，收每百萬 Btu 6.435 美元。

市場推動力

OPEC 周三發布月報，預期今年石油需求將成長 264 萬桶 / 日，較先前 9 月時預估的 310 萬桶 / 日下降。2023 年的石油需求成長也自先前估計的 270 萬桶 / 日調降至 234 萬桶 / 日。

在 OPEC 下修石油需求成長估值前，OPEC 與其盟國 (即 OPEC+) 上周會議決議 11 月起減產 200 萬桶 / 日，致使原油期貨大幅反彈，也激怒美政府，令美國與沙烏地阿拉伯之間關係緊張。然而，因許多生產國的產量事實上已低於目標，所以預計實際減產幅度僅約 100 萬桶 / 日。雖然如此，有鑑於實體供應緊繃，市場仍認為此減產幅度巨大。

CFRA 分析師 Stewart Glickman 報告指出，OPEC 減產令上周油價大漲，但美國拜登總統的財政政策選擇有限，美國生產商似乎不太可能藉此機會提高市占。

「在我們看來，這種組合可能會支撐未來 12 個月的原油價格上漲，但經濟衰退風險依然存在。」他寫道。

與此同時，由於 9 月 PPI 數據顯示躉售層級的通膨持續高於預期，市場更加擔心 Fed 和其他主要央行積極收緊貨幣的措施恐引起全球經濟急劇放緩。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，對未來全球需求的擔憂情緒，以及國際貨幣基金組織 (IMF) 發布黯淡的經濟前景，這些恐讓「需求遭破壞」的問題比供應問題還嚴重。

因應周一聯邦假日，美國能源資訊署 (EIA) 將順延一日至周四發布上周美國石油庫存報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量增加 220 萬桶、汽油庫存下降 210 萬桶、蒸餾油庫存下降 230 萬桶。

油價預測

EIA 周三發布《短期能源展望》月報，調降對 WTI 原油、Brent 和美國基準天然氣今年和明年的價格預期。

針對 2022 年，EIA 目前預期 WTI 原油每桶均價 95.74 美元，較 9 月預估值下降 2.4%；針對 2023 年，EIA 預期 WTI 原油每桶均價 88.58 美元，較 9 月預估值下降 2.6%。

EIA 目前預期今年 Brent 原油均價在每桶 102.09 美元、明年 94.58 美元，較上一回估值分別調降 2% 和 2.4% 。

EIS 預測今年美國天然氣均價在每百萬 Btus 6.88 美元，較先前估值下降 6.6%，明年為 5.77 美元，較先前下修 3.9%。

《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月報的一部分，EIA 在其中預測，主要使用天然氣取暖的美國家庭今年冬季 (自 10 月到 3 月) 可能平均花費 931 美元， 比去年冬天花費的金額增加了 28%，主要因為天然氣價格上漲且用量也預計增加。

EIA 表示，主要使用取暖油的家庭 (東北方較常見) 平均花費 2354 美元，比去年冬天增加 27%。