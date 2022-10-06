OPEC+宣布每日減產200萬桶穩油價 引美國不滿

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三（5 日）同意每日減產 200 萬桶替 11、12 月的石油供應設下目標，此為 2020 年以來最大幅度減產，旨在阻止全球經濟疲弱導致的油價下跌，然而 OPEC + 減產加劇與美國間的緊張關係。另外，OPEC + 也宣布不再逐月開會，下次會議將於 12 月 4 日召開。

OPEC + 聯合部長級監督委員會（JMMC）稍早在產量會議前提議每日減產 200 萬桶，隨後這些產油國部長在會上討論上述提議，最終做出與 JMMC 提議相同的減產計畫替 11、12 月的石油供應設下目標，為 OPEC + 自 2020 年新冠疫情爆發以來最大力道減產。

不過減產數字可能小於 OPEC + 的目標，因為數個產油國的石油產量已遠低於其配額，意味著他們符合新的限制而不必減產。伊朗石油部副部長 Amir Hossein Zamaninia 在會後向記者表示，每日減產 200 萬桶的基準線與之前 OPEC + 的協議相同。

根據 OPEC + 在 9 月的產量數據計算，如果成員國之間按比例分攤，只需 8 個國家就能控制實際產量，因此實際減產規模約為每日 88 萬桶。即便如此 OPEC + 這項決定仍有可能給全球經濟帶來又一次的衝擊，目前全球經濟已受到能源價格推高的通膨所苦。

一名 OPEC + 代表說，OPEC + 的合作協議將延長至 2023 年底，除非市場發生變化，否則本次達成的新產量限制將持續到那時。

奈及利亞石油資源部長席爾瓦（Timipre Sylva）表示，OPEC + 希望將油價維持在每桶 90 美元左右，許多成員國的 2023 年預算都是基於此價格，若不如此做，將破壞一些經濟體的穩定。

此外，OPEC + 宣布不再逐月開會，下次會議將於 12 月 4 日召開，而 OPEC + 的 JMMC 將每兩個月開一次會。

OPEC + 減產計畫激怒美國 相關反制措施將出籠

美國方面，根據 CNN 報導，OPEC + 的此舉激怒美國，總統拜登認為沒有必要減產石油並對此感到擔憂。OPCE + 宣布減產一方面可能導致美國油價高漲，而此時距離拜登的期中選舉僅剩 5 周，替選情蒙上一層陰影，另一方面則有利美國制裁對象俄羅斯。另有知情人士稱，在 OPEC + 舉行會議前，美國官員曾致電海灣地區產油國，試圖抵制減產措施。

隨後，白宮針對 OPEC + 在 11 月減產決定發出公告，表示拜登對 OPEC + 石油減產的「短視近利」行為感到失望，白宮將與國會研究額外的戰略石油儲備（SPR）授權釋出，美國能源部將在 11 月追加 1,000 萬桶 SPR。

此外美國也可能會祭出更多反制措施，如部分產品禁運。日前有報導稱，白宮已要求美國能源部（US Energy Department）分析禁止汽油、柴油和其他精煉石油產品的出口是否會降低油價。儘管此舉是一項有爭議的想法，但在拜登團隊中仍獲得一些支持。

阿聯能源部長馬茲魯伊（Suhail al-Mazrouei）表示，減產決定是技術性而非政治性。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.63%，至每桶 93.35 美元；11 月到期的西德州原油期貨上漲 1.39%，至每桶 87.72 美元。