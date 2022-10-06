大利多！OPEC喊減產200萬桶 能源股樂漲2%

在石油輸出國組織及盟國 (OPEC+) 周三 (5 日) 宣布自 11 月起減產 200 萬桶 / 日後，能源股整體上漲。

OPEC + 做出新冠疫情大流行以來最大減產決定，高盛分析師 Jeffrey Currie 表示：「此次減產非常樂觀，因為這代表有效減產超過 100 萬桶 / 日，遠高於預期。」

負責美國和加拿大中游公司的晨星高階分析師 Stephen Ellis 表示，減產通常是能源公司的大利多。「從總體上看，這可在短期內支撐更高的油價。」

他預期，「如果能源公司持續進行他們一直在做的事，那 OPEC + 減產就可以催生更高的股息與執行庫藏股。」他認為在大多情況下，能源公司一直在做的事情包括：向股東返還更多資本，以及對增加產量並不積極。

與此同時，根據 FactSet 的數據，在近日大幅上漲後，Brent 原油期貨價格自上周 80 美元區間中段，來到約莫每桶 93 美元，但仍遠低於今年 3 月創下的 52 周高點每桶 127.98 美元。

S&P 500 指數中的能源板塊周三約上漲 2%，而 S&P 500 指數約收低 0.2%。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.57%，收每股 158.53 美元；Exxon Mobil (XOM-US) 大漲 4.04%，收每股 99.12 美元。

S&P 500 指數中其他能源股也上漲，包括 Baker Hughes (BKR-US) 上漲 2.24%；Schlumberger (SLB-US) 大漲 6.26%； 先鋒自然資源 (PXD-US) 上漲 3.19%。煉油廠 Valero Energy (VLO-US) 僅小升 0.43%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，公司上周已將建議的能源權重自「符合市場權重」調升至「加碼」。

他說：「儘管經濟衰退的風險在上升，供應壓力應可持續支撐油價。」