龔明鑫：今年經濟成長率估超過3.3% 景氣燈號不排除變燈

全球經濟面臨下滑風險，台灣也難逃受波及，國發會主委龔明鑫今 (12) 日赴立院備詢時指出，依據掌握到的資訊判斷，台灣今年經濟成長率可望再優於 IMF(國際貨幣基金) 最新上修的 3.3%，不過坦言，景氣燈號可能從目前代表穩定的綠燈，轉亮代表景氣轉向的黃藍燈。

IMF 最新再下修全球今年經濟成長率，不過卻調升台灣今年經濟成長率至 3.3%，物價上漲率 (通膨率) 則為 3.1%，雙雙優於全球表現。

龔明鑫指出，國發會對台灣今年經濟表現預估，目前仍比 IMF 稍微樂觀，即經濟成長率將高於 3.3%、通膨率低於 3.1%，他也說，雖然 9 月出口轉為負成長，但預期全年仍可維持正成長。

龔明鑫不諱言，全球短期仍面臨很大的風險，尤其通膨非常明顯，加上各國升息、金融緊縮，造成需求面下滑，且俄烏戰爭持續影響供給面，此外，中國經濟趨緩也導致供給、需求受影響。

多位立委也詢問下月景氣燈號是否面臨變燈，龔明鑫坦言，全球經濟挑戰仍在，並不排除變燈的可能性，不過國發會對台灣經濟還是有信心，雖然短期第四季、明年第一季受國際緊縮影響，廠商、半導體面臨庫存去化，但看好台灣內需仍持續擴張。

國發會上月公布 8 月景氣燈號結果，綜合判斷分數下滑至 23 分，為連續八個月下滑，雖仍亮綠燈，但已瀕臨燈號轉變的臨界點，當時國發會就說，第四季全球經濟挑戰更大。