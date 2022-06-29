龔明鑫：台積電美國建廠速度 取決於補貼法案通過時程

國發會主委龔明鑫近期率領代表團赴美參訪，受訪時談及晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 亞利桑那州新廠，龔明鑫表示，台積電看好晶片法案會順利在國會通過，因此啟動建廠計畫，不過建廠速度取決於補貼法案通過的時程。

龔明鑫近期率領 41 位集結產官學研成員的下世代通訊代表團，於 6 月 25 日前往華府，參與 Select USA 投資峰會等相關活動，並拜會美國官員。

美國總統拜登提出的《晶片法案》，將用於強化美國本土半導體產業發展，當中包括 520 億美元預算，部分款項將用於補助赴美設廠的半導體廠，但法案目前進展膠著，受參議院、眾議院兩院爭執影響而卡關。

英特爾上周宣布將無限期延後俄亥俄州新廠原定下月舉行的動土典禮，原因之一是與晶片相關的《兩黨創新法》變數太多，並表示對國會遲遲未通過支持半導體業的立法感到灰心。

環球晶 (6488-TW) 也於近期宣布在美國德州擴新廠，不過，董事長徐秀蘭也坦言，晶片補助法案對建廠很關鍵，若法案遲未通過，一定會調整作法，動土時間與法案通過時程高度相關，但已有客戶長約在手，能等的時間也不是很久。

台積電董事長劉德音在股東會上也說，亞利桑那州設廠成本比預期高，目前還在可控制範圍內，但也呼籲美國政府，晶片補助對象應擴展至任何要去美國投資的企業。