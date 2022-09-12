台積電營運亮眼 龔明鑫：國發基金身為股東與有榮焉

行政院國發基金今 (12) 日辦理投資成果分享記者會，宣布創業天使投資方案截至今年 8 月 31 日止，已通過投資 202 家新創事業，累計促進新創產業投資金額逾 119.8 億元，此外，國發基金也是晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 單一最大法人股東，對於台積電近年營運表現，國發會主委龔明鑫說，身為股東與有榮焉。

龔明鑫說，雖然近期有一些半導體廠存貨較多，但台積電表現不錯，法說會公布的業績都比原來想像的好，國發基金身為股東、持股達逾 6%，甚至派有一席董事，與有榮焉。

龔明鑫也補充，國發基金每年收到來自台積電的股息約有 100 多億元，是相當可觀的數字，也讓國發基金有餘裕可以投資新的項目。

國發基金統計至今年 8 月 31 日止，旗下創業天使投資方案已通過投資 202 家新創事業、核准投資金額累計達逾 31.62 億元，並帶動民間投資人共同挹注新創事業約新台幣 88.18 億元，此外，過去 4 年也通過再增資案共 40 件次、投資金額約 3.28 億元，帶動整體轉投資事業取得再增資資金約 25.49 億元。

龔明鑫表示，創業天使投資方案最初是以補助形式辦理，後來才調整為以投資方式參與投資新創事業，為展現對新創事業支持，方案投資額度也從最初啟動時的 10 億元，加碼至目前的 50 億元，隨著新創公司申請持續增加，不排除再把投資額度加碼到百億元。

國發基金表示，創業天使投資方案與政府打造六大核心戰略產業政策步調一致，未來將持續投資在 5G、AIoT、半導體、再生能源、資訊安全、精準醫療、太空產業等領域。

回顧國發基金投資成效，雖然不乏踩雷案件，但統計自 1973 年成立以來，歷年投資獲利超過 1.33 兆元，平均每年獲利高達 270 億元，若扣除投資台積電收益，歷年投資獲利仍有逾 3300 億元，換算平均每年獲利約 70 億元。