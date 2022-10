經長王美花訪美 重申台灣半導體地位無法被複製或取代

經濟部長王美花近日率團訪美,台北時間 12 日應美國智庫戰略暨國際研究中心 (CSIS) 邀請,在華府進行專題演講,王美花表示,台灣對全球經濟相當重要,除台灣的地緣地位關鍵外,完整的半導體製造關鍵地位也無法被複製或取代,因此台灣安全也代表全球供應鏈安全。

王美花是以 WHY TAIWAN MATTERS - from an Economic Perspective(從經濟角度說明台灣對世界至關重要) 為題發表演講,她說,世界需要台灣、台灣需要世界,台灣半導體產業發展超過 40 年,發展出全球最先進、最高品質、最具成本效益的製造模式,以及超過千家的供應鏈廠商,這樣的生態系幾乎無法複製或取代。

王美花強調,台灣與美方將共同應對挑戰,台灣週邊海域是世界最忙碌的航道之一,且台灣位於第一島鏈海空運重要地位,因此,台海和平穩定是維繫東北亞政治、經濟的重要支柱,一旦台海受到威脅或發生危機,日本、韓國甚至中國都會連帶受到影響,甚至徹底改變整個印太區域的政經秩序。

王美花說,過去台商配合美國品牌商前進中國設廠,也帶動台灣中間產品,特別是半導體出口中國,近年來趨勢則有變化,台商配合美商布局策略調整,轉移投資重心到美國、東協、印度,同時也回台投資生產,進而降低對中國投資。

王美花分析,全球最先進製程主要都在台灣,如果先進製程半導體因受到干擾,無法供應,包括中國、美國及全球科技與經濟發展都會受到很大的影響,因此台灣與美國、其他友盟合作,維持最有效率生產,才是對全球經濟利益最有效的保護。

王美花也強調,台灣和美國共享民主、人權、法治、市場經濟的普世價值,是自然的盟友和夥伴,台灣將持續扮演關鍵分工角色,與美國共同打造具韌性的供應鏈。

隨著近年台美經濟合作日益密切,王美花預計在台北時間 10 月 9 日 - 10 月 16 日率團訪美,經濟部說,王美花訪美有三大意義,包含 10 月 13 日國門開放後促進台美雙邊更頻繁往來、帶動台美業者直接交流、回應各界對近期供應鏈韌性及地緣政治議題的關切。