經長王美花訪美 重申台灣半導體地位無法被複製或取代

經濟部長王美花近日率團訪美，台北時間 12 日應美國智庫戰略暨國際研究中心 (CSIS) 邀請，在華府進行專題演講，王美花表示，台灣對全球經濟相當重要，除台灣的地緣地位關鍵外，完整的半導體製造關鍵地位也無法被複製或取代，因此台灣安全也代表全球供應鏈安全。

王美花是以 WHY TAIWAN MATTERS - from an Economic Perspective(從經濟角度說明台灣對世界至關重要) 為題發表演講，她說，世界需要台灣、台灣需要世界，台灣半導體產業發展超過 40 年，發展出全球最先進、最高品質、最具成本效益的製造模式，以及超過千家的供應鏈廠商，這樣的生態系幾乎無法複製或取代。

王美花強調，台灣與美方將共同應對挑戰，台灣週邊海域是世界最忙碌的航道之一，且台灣位於第一島鏈海空運重要地位，因此，台海和平穩定是維繫東北亞政治、經濟的重要支柱，一旦台海受到威脅或發生危機，日本、韓國甚至中國都會連帶受到影響，甚至徹底改變整個印太區域的政經秩序。

王美花說，過去台商配合美國品牌商前進中國設廠，也帶動台灣中間產品，特別是半導體出口中國，近年來趨勢則有變化，台商配合美商布局策略調整，轉移投資重心到美國、東協、印度，同時也回台投資生產，進而降低對中國投資。

王美花分析，全球最先進製程主要都在台灣，如果先進製程半導體因受到干擾，無法供應，包括中國、美國及全球科技與經濟發展都會受到很大的影響，因此台灣與美國、其他友盟合作，維持最有效率生產，才是對全球經濟利益最有效的保護。

王美花也強調，台灣和美國共享民主、人權、法治、市場經濟的普世價值，是自然的盟友和夥伴，台灣將持續扮演關鍵分工角色，與美國共同打造具韌性的供應鏈。

隨著近年台美經濟合作日益密切，王美花預計在台北時間 10 月 9 日 - 10 月 16 日率團訪美，經濟部說，王美花訪美有三大意義，包含 10 月 13 日國門開放後促進台美雙邊更頻繁往來、帶動台美業者直接交流、回應各界對近期供應鏈韌性及地緣政治議題的關切。