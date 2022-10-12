滿漢大餐全新《Gold系列》登場 挑戰嗜辣老饕味蕾

堪稱餐桌上的台灣之光 - 紅到海外的滿漢大餐，美味辣出新高度宣告全新《Gold 系列》上市，從用料到包裝全面升級，取材經典川菜麻、辣、鮮、香的精髓，推出兩款精緻新品─「金牛肉麵」黃燈籠椒 • 酸辣一絕、「熗牛肉麵」刀口紅油 • 道地川辣，打造黃金饗宴的奢華享受！香麻帶勁的熱湯搭配軟嫩鮮甜的肉塊與 Q 彈咬勁的麵條，挑戰所有嗜辣老饕的味蕾享受。

滿漢大餐《Gold 系列》即日 (10/5) 起在 7-11 搶先開賣，11/25 起在藥妝通路康是美也可買得到。

滿漢大餐於 1983 年上市，第一碗珍味牛肉麵即由一代廚藝教母傅培梅指導開發，以深厚料理功力，迅速擄獲所有饕客的胃，讓民眾在繁忙工作中也能以美食犒賞自己。滿漢大餐《Gold 系列》在紅燒及清燉口味以外，推出獨特湯頭打造牛肉麵美食新境界! 以經典川菜為雛形，開發各具特色的「金牛肉麵」與「熗牛肉麵」兩款黃金比例湯頭，淺嚐一口即可感受麻、辣、鮮、香等層次分明的帶勁風味，甫推出便令人眼睛一亮。

第一款「金牛肉麵」擁有黃金色的酸辣風味湯頭，湯底以牛、豬、雞長時間熬煮的濃厚高湯為基底，搭配蒜、薑、醋、胡蘿蔔汁與調和香辛料，將不同風味層層堆疊，並特選有「辣椒王」稱號的黃燈籠辣椒醬為主味，酸甜與香辣滋味完美融合，辣口卻不辣喉，湯頭富有層次，香郁開胃讓人回味無窮。另一款新品「熗牛肉麵」加入師法道地川蜀工藝之「刀口紅油」，特選子彈椒、紅花椒及青花椒，經三段溫層炒製粹出亮麗紅油，麻辣中帶有香氣層次，香麻帶勁，吃一口便能感受川菜著名的 “麻、辣、鮮、香 “。豐富多變的口感層層交織、喉舌間更瀰漫著飽滿的辛辣香氣，讓嗜辣的饕客都趨之若鶩。

搭配全新黃金湯頭，以市面上獨特非油炸直麵條，寬度掌控在 2mm，口感仿照現煮麵食感、Q 滑帶勁，將湯汁精華吸附入味。滿漢大餐《Gold 系列》不僅湯底帶來全新的味覺體驗，作為牛肉泡麵王者，肉塊上也絕不馬虎！滿漢大餐以品牌堅持使用特選牛腱肉，長時間高溫高壓燉煨，造就多汁的軟嫩肉塊，每口Ｑ彈又入味。