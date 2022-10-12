不畏逆境勇敢前行 《跌跌撞撞的圓夢者》追逐環島之夢

同為小兒麻痺症患者的宋立蓉與醫師先生陳奇峯，共同創建「生命勵樂活輔健會」，鼓勵小兒麻痺患者與身障人士勇敢走出戶外、實現行動自主，並勇於實踐夢想，出品人呂世光深受感動，贊助拍攝紀錄片《跌跌撞撞的圓夢者》，紀錄一群不畏風雨與逆境，勇敢夢想並築夢踏實的生命鬥士。

宋立蓉 3 歲時就罹患小兒麻痺症，行走得拄著兩支枴杖，學生時期，當其他同學在上體育課，她只能待在教室寫寫作業、複習功課，看著窗外的同學們，心想：「在陽光下奔跑不知道會是什麼滋味？」

當宋立蓉第一次騎上三輪手搖車，迎著風在河濱公園奔馳時，她初嘗「奔跑的滋味」，也因此發願要奉獻畢生心力，幫助身障者為夢想而奔跑，重新擁有自主行動能力及生存下去的技能，並大膽夢想、踏實築夢。

宋立蓉說，女兒常說她很忙，自己確實像隻小螞蟻，每天忙著挖土，而她所掘出的每一寸土，都是希望能讓後頭的身障朋友少跌一點路。

為帶領經濟能力沒那麼好、無法以自身能力完成環島的身障朋友，到台灣各地追風、嘗試不同的生命挑戰，生命勵將在本 (10) 月展開為期 9 天的環島圓夢之旅，而參與環島的勇士們，已在豔陽高照、甚至颱風肆虐的日子裡，反覆練習 3-6 個月，只為證明自己有能力能一圓環島之夢。

即將參與環島圓夢之旅的身障朋友，除平日固定參加手搖車夜騎，也透過獨木舟體驗活動等，為長程環島做準備，對身障者而言，此行除了圓夢，也是要努力爭取生而為人在生活上的尊嚴，與基本的自主人權。

呂世光說，紀錄片除充分紀錄圓夢者跌跌撞撞的生活體驗，也希望能將《跌跌撞撞的圓夢者》帶進校園，在小小心靈種下種子，「要努力平衡世界上發生的不平衡」，做個擁有平衡力量的勇者。