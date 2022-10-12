零售業削價搶市 亞馬遜「類Prime Day」活動揭開年底購物季序幕

亞馬遜 (AMZN-US) 今年第二次的大型銷售活動為假期購物季拉開序幕，沃爾瑪 (WMT-US)、百思買 (BBY-US) 等競爭對手紛紛加入打折活動，以期在高通膨環境下拉攏消費者掏出聖誕假期預算。

亞馬遜為期兩天的「Prime Early Access Sale」會員購物活動周二 (11 日) 起開跑，該活動類似 Prime Day 夏季行銷閃購，將與零售勁敵進行早期折扣競爭。

Spieckerman Retail 零售顧問公司總裁 Carol Spieckerman 表示：「今年零售商得加倍努力才能爭取更少的消費支出，這活動的想法就是，早起的鳥兒有蟲吃。」

沃爾瑪將於 10 月 10 日至 13 日舉辦「Rollbacks and More」銷售活動，與亞馬遜一爭高下。

柯爾百貨 (Kohl"s Corp) (KSS-US) 和百思買也跟進，與亞馬遜同一日舉行 48 小時銷售活動，而目標百貨 (Target Corp) (TGT-US) 為了避免與亞馬遜正面對決，已在 10 月 6 日至 8 日舉行過「Deal Days」銷售活動。

Telsey 諮詢集團分析師 Joseph Feldman 表示：「中高收入消費者可能會加倍利用當前優惠，提前買完購物季節想買的東西，而較低收入的消費者可能會推遲購物，一直到必須採買的時候才下手。」

通膨和優惠活動提早開跑，這兩點預計將減低今年年底購物消費。根據 AdobeAnalytics 數據，今年美國假期線上銷售額預計僅增加 2.5% 至 2097 億美元，將創至少 2015 年以來最慢速度。

然而，年底購物季提早開跑並不令人意外。由於消費者縮減對非必需品的支出，所以零售商庫存過剩，諸如目標百貨和沃爾瑪等大型零售商多月來一直提供折扣優惠以促銷過剩的庫存，有些甚至在亞馬遜 7 月舉行 Prime Day 時已正面競爭。

根據 Adobe，當時亞馬遜的銷售額約為 120 億美元。

Spieckerman 表示：「今年假期購物，零售業者將想方設法哄消費者掏出錢來。」