元宇宙還早得很！Roblox又多一名華爾街空頭

華爾街又多一人看空美國電玩遊戲開發商 Roblox (RBLX-US)。巴克萊分析師 Mario Lu 周二 (11 日) 給予該公司股票「減持」評級，目標價 20 美元。

Roblox 周二下跌 2.32%，收每股 34.56 美元，今年迄今仍跌 66.5%。

Roblox 用戶主要是兒童和青少年，具有「元宇宙」元素，在疫情大流行期間，因大眾尋覓與親友相互聯繫的新方式而廣受歡迎。

該股票於 2021 年 3 月上市，但在上市後舉步維艱，過去 12 個月跌幅達 51%，一部分跌幅係因該公司透露最近一季訂閱量較去年同期下降 4%。Lu 認為，該公司近期內不會有任何好轉，且成長令人擔憂。

Lu 在周二的研究報告指出：「在疫情期過後，我們認為 Roblox 的核心受眾是 5 至 24 歲的用戶，而歐美同等 ARPU (每用戶平均營收) 地區的滲透率達 30%，意味著未來用戶和訂閱量成長可能面臨挑戰，我們認為可能會進一步下修。」

Lu 補充，「想建構元宇宙的開發商彼此競爭加劇，且行動遊戲的競爭也會更強。這場競爭會讓未來幾年新進場的創作者更備感壓力，元宇宙是個仍在開發中的虛擬現實世界。」值得注意的是，元宇宙最大競爭者是臉書母公司 Meta Platforms (META-US)。

無獨有偶，MoffettNathanson 分析師 Clay Griffin 上周也悲觀看待 Roblox，給予其等同「賣出」的股票評級，並表示「我們就是無法確定 Roblox 的實際狀況是否像它的願景那樣宏偉。」

Cowen 分析師 Doug Creutz 也喊賣 Roblox，其研究報告指出：「現行估值過度考量元宇宙的未來，而這恐怕還很遙遠，且最終元宇宙到達時，Roblox 恐怕也僅是眾多廠商其中一家。」