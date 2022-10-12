〈財報前瞻〉高通膨威脅下 百事可樂Q3依舊樂觀 獲利率成焦點

食品和飲料巨頭百事可樂 (PepsiCo) (PEP-US) 周三 (12 日) 盤前將公布第三季財報，投資者將關注該公司能否繼續抵禦通膨並發布強勁業績。

儘管美企第三季財報季預料表現低迷，但百事可樂可望成為例外，分析師在發布前仍抱持樂觀看法。

根據 FactSet，華爾街目前預期百事可樂第三季調整後每股獲利 (EPS) 1.84 美元、營收 208 億美元。去年同期百事可樂 EPS 1.79 美元、營收 202 億美元。

疫情期間居家的消費者越來越愛零食，令百事可樂實現顯著成長，且該趨勢延續至經濟重啟時期，但通膨上升已促使許多消費者開始縮減支出。

摩根大通分析師 Andrea Teixeira 在百事可樂財報發布前的研究報告中寫道：「所有跡象都表明，日常消耗品的動力仍持續，因為消費者將耐久財和非必需品的開銷重新分配。」

Teixeira 認為百事可樂第三季營收能高於預期，且可望超越 2022 會計年度的預期。

百事可樂長期以來一直是華爾街最可靠的表現者之一。該公司第二季業績也優於市場預期。CFRA 分析師 Garrett Nelson 指出，過去十年中，百事可樂只有一次遜於共識預期。事實上，大眾似乎普遍認為，百事可樂近期營收仍將保持健康。

然而，即使是百事可樂也不能倖免於宏觀經濟挑戰。投資者將關注最新財報以了解生產和勞動力成本上升以及外匯逆風對其獲利和利潤率的影響程度。RBC 資本市場公司分析師 Nik Modi 預估百事可樂的全年毛利率將下降 50 個基點，但 Teixira 預計只會下降 20 個基點。

百事可樂財測也是關注焦點，藉此窺探美國消費者的彈性。若與其他眾多零售業者一樣調降財測，可能會讓人有點意外，像是對消費者的健康敲響警鐘。

百事可樂周二收高 0.48% 至每股 162.59 美元，今年迄今仍跌 6.4%，但已遠優於 S&P 500 指數同期 23% 的跌幅。