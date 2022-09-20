百事可樂食言未在俄國停售飲料 被抓包後宣布停產

百事可樂約半年前俄烏戰爭爆發時宣布在俄國停止生產百事可樂、七喜與激浪（Mountain Dew）碳酸飲料，然而根據路透周二（20 日）報導指出，記者走訪當地超商、零售店等地發現這些產品仍在販售，隨後百事可樂表示已在俄羅斯停產這些飲料，並稱與 3 月宣布退出俄國聲明相符，但拒絕回應銷售狀況。

百事可樂發言人 9 月 8 日時曾表示飲料糖漿已耗盡，且俄國飲料生產也已停止。然而，路透記者近期走訪當地店家發現百事可樂旗下飲料仍在販售，且製造日期分別在 7、8 月份，其中百事可樂最近的生產日期為 8 月 17 日，另外有商家稱，8 月中旬還向百事可樂下單。這些跡象表明百事可樂仍在俄羅斯生產與販售飲料。

對此，百事可樂向路透發聲明表示，已經停止在俄國生產這些飲料產品，並稱這符合公司在今年 3 月時發布的公告，但當時被問及銷售的最新狀況與銷售是否已經停止時卻拒絕置評。

路透報導指出，西方國家尚未對俄國的食品與飲料方面實施制裁，這種情況也凸顯出要撤出大國的複雜性。俄羅斯是百事可樂的第三大市場，僅次於美國與墨西哥。

百事可樂今年 3 月雖然表示撤出在俄國的碳酸飲料業務，但仍繼續在該國販售牛奶與其他乳製品、嬰兒配方奶粉與嬰兒食品等生活必需品。在蘇聯解體前，百事可樂的可樂是少數幾個獲准進入蘇聯的西方產品之一。

百事可樂同業競爭對手可口可樂 (KO-US) 也在今年 3 月表示要退出俄國市場，不過在俄國生產仍然持續，對此可口可樂在 6 月表示，其瓶裝商 Coca-Cola HBC 和俄國客戶正在消耗庫存，此後旗下品牌就會全面停售。

截稿前，百事可樂 (PEP-US) 盤前股價上漲 1.05%，每股暫報 168.73 美元。