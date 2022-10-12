〈美股盤後〉英國央行無意延長救市 那指費半續收黑 台積電ADR暴跌

經濟衰退擔憂加劇、中國新冠疫情升溫和聯準會官員鷹派發言等眾多利空消息打擊之下，美股週二 (11 日) 開低，科技股與半導體類股持續為賣壓重心。

道瓊與標普午盤一度轉升，但英國央行無意延長購債消息拖累，美股尾盤拋售潮再現，道瓊 400 點升幅幾乎全數蒸發，僅微幅收漲約 36 點。標普下滑 0.65%，那指走低逾 1%，費半挫跌 2.5%，台積電 ADR 暴跌近 6%。

政經消息，繼前一日提高購債上限後，英國央行週二警告「金融市場存在重大風險」，宣布擴大緊急購債計畫，將掛鉤通膨的英國公債納入購買範圍，企圖阻止市場拋售。

然而，英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 於美股尾盤時段表示，英國央行將於 10 月 14 日後停止購債行動，無意延長對債市的緊急干預，投資人對金融穩定的擔憂瞬間蔓延開來，引發市場新一波動盪。

全球經濟衰退警鐘持續響不停，亦同步打擊投資人情緒。世界銀行預測最早明年將出現全球經濟衰退，國際貨幣基金 (IMF) 將全球 2023 年經濟成長率預測從 7 月預估的 2.9% 下調至 2.7%，今年維持於 3.2% 不變。

聯準會官員再度「放鷹」，今年聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，儘管聯準會今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，呼籲要進一步緊縮貨幣政策。

市場密切關注通膨數據，投行摩根大通警告，若週四公布的消費者物價指數 (CPI) 數據過熱，美股可能在當日暴跌 5%。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.22 億例，死亡數突破 655 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，通訊服務 (-1.64%)、資訊科技 (-1.52%) 和金融 (-1.30%) 板塊跌幅前三，房地產 (+1.02%) 板塊表現最佳 。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王萎靡不振。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.03%；Meta (META-US) ) 下跌 3.92%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.28%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.68%。

道瓊成分股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.89%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.16%；高盛 (GS-US) 下跌 2.11%；安進 (AMGN-US) 大漲 5.72%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.59%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.42%。

費半成分股跌跌不休。科林研發 (LRCX-US) 大跌 6.75%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.99%；AMD (AMD-US) 跌 0.31%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.72%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.65%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.13%；美光 (MU-US) 上漲 4.53%。

台股 ADR 賣壓沉重。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.92%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 9.07%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.99%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收黑 1.03% 至每股 138.98 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，蘋果的下一個 MacBook 生產中心很可能是泰國。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.63% 至每股 25.04 美元。英特爾和 Google 攜手推出共同設計的新款資料中心晶片 E2000，研發代號為 Mount Evans，兩家公司稱這款晶片可以使資料中心更加安全和高效。

生物科技公司安進 (AMGN-US) 勁揚 5.72% 至每股 245.44 美元，創近 8 個月以來最佳單日表現，摩根史丹利建議加碼安進，認為該檔股票很大程度上為投資人提供防禦性。

沃爾瑪 (WMT-US) 收紅 2.49% 至每股 132.67 美元。摩根士丹利給予沃爾瑪「增持」評級，分析師認為沃爾瑪串流媒體資產 Walmart+ 可能是其秘密武器，因為自 9 月初以來，Walmart+ 增加近 200 萬個會員。

永利度假村 (WYNN-US) 重挫 7.02% 至每股 59.64 美元。在十一長假結束後中國疫情升溫，多座城市實施封控措施和旅遊限制，中國官媒接連發聲堅持「動態清零」政策，讓中國二十大後放鬆防疫政策的幻想破滅。

華爾街分析

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 指出：「英國債市是目前全球金融較脆弱的市場之一，英國央行此前在 9 月份最後一週穩定債市，拯救全球市場，因此當他們放手讓英債市場可能進一步下跌，那將帶來很大的風險。」

Solus Alternative 財富管理公司首席策略師與經濟學家 Dan Greenhaus 表示：「總是有些人認為聯準會的激進緊縮政策即將轉向，他們會作出一定的經濟犧牲，來抑制通膨，避免更廣泛的經濟受到影響。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主