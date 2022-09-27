Fed梅斯特：限制性利率需持續更長時間 

美國聯準會 (Fed) 多位官員本周密集發表談話，克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周一 (26 日) 表示，為了擊退頑強的通膨，需要更進一步升息，且為了避免升息預期失控，限制性利率需要持續更長時間。

梅斯特在麻省理工學院 (MIT)Golub 金融政策中心一場活動上說：「雖然這波是相對快速的緊縮，但考量到當前的通膨和展望，我相信有必要進一步調升利率。」

今年有投票權的她接著說，這代表貨幣政策「將需要達到限制性立場，讓實質殖利率回到正值，並保持一段時間。」

Fed 上周連三度升息 3 碼 (75 個基點)，把聯邦資金目標利率升到 3.00-3.25%，但美國 8 月為止的通膨年增率仍達 8.3%，官員曾表示，即使升息會傷害美國經濟和勞工，也會把打擊通膨放在第一順位。

上周公布的利率預測點狀圖還顯示，今年年底利率將升到 4.4%，明年升到 4.6%，比 6 月的預測鷹派。這代表 Fed 今年還會升息 5 碼 (125 個基點)，但 Fed 主席鮑爾上周在會後強調，大部分官員請向在年底前升息 4 碼。

梅斯特未說明自己希望到今年年底的升息幅度，但她強調，官員將「堅決」讓通膨回到 2%，至於判定通膨是否觸頂，要看物價漲幅是否連續降溫好幾個月。

她說：「高通膨將更維持九，需要更多限制性政策並實施更長時間，以確保通膨預期不會上升，以及通膨率回落。」

同日稍早，另一位今年投票委員、波士頓聯準銀總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，當前通膨過高，需要進一步升息加以遏制，這個過程中失業率將上升，但美國仍有機會實現經濟軟著陸。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 說，軟著陸的難度很高，但在部分情境下，Fed 仍有機會實現目標，從美國就業市場仍強勁這一點，顯示美國經濟有機會以「相對有序」的方式冷卻。