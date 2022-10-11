疫情期銷量激增但換機速度慢 分析師估今明兩年iPad銷量下滑

美銀證券 (BofA Securities) 表示，疫情期間 iPad 銷量激增、換機速度緩慢，可能是拖累今、明兩年 iPad 銷量下滑的箇中原因。

美銀分析師 Wamsi Mohan 周一 (10 日) 警告消費支出放緩可能拖累服務和硬體銷售。他認為，儘管 iPad 持續吸引更多新用戶，但更換速度仍慢，在任何一季，甚至是在疫情前，約 50% 的買家是新用戶，這是 iPad 正處於結構性下滑的一個跡象。

根據美銀分析，2020 年至 2022 年期間，蘋果約賣出 4180 萬台 iPad，部分受新需求推動，但一部分是因為遠距辦公和居家上課趨勢，導致更換設備的速度變得更快。

Mohan 指出，有四分之一的銷量增長與快速汰換設備有關，預估這種現象將導致今、明兩年的 iPad 出貨量較去年同期下滑，不過，若疫情後的工作或教學模式導致消費者行為出現改變並提升換機水平，iPad 出貨量有望在 2024 年反彈。

此外，因通膨高漲，Mohan 預估 iPad 明年平均售價可能較今年下滑，且在疲軟的消費環境中，低階 iPad 的銷售比重將有所增加。

他將蘋果股票評等自「買入」(Buy) 下修至「中立」(Neutral)，目標價 160 美元，較周一收盤價溢價 14%。