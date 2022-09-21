新能源車廠賽力斯超前部署 與重慶兩江新區合作設廠

與華為合作造車的中國新能源車企賽力斯 (601127-CN) 日前宣布，為擴大產能，決定強化與重慶兩江新區管理委員會的合作關係，雙方將共同出資，在當地新建汽車產業園區。未來賽力斯年產能，也上看百萬輛。

賽力斯於 9 月 18 日宣布，為強化與重慶兩江新區的合作關係，雙方簽訂全新戰略合作協議，兩江新區將為賽力斯投資建設 2,700 畝的汽車產業園區廠房、基礎設施和相關設備等；另一方面，賽力斯也將砸人民幣 15 億元，購置專用設備，並租賃前述廠房。

賽力斯和兩江新區的合作關係已久，2019 年賽力斯兩江智慧工廠開始投入問界 M5 電動車的生產。而關於全新汽車產業園區的設計產能 (Design Capacity)，其初步規劃為 30JPH(Jobs Per Hour)，未來可望提升到 120JPH，年產量上看 70 萬輛以上，如果以產量來看，可能是全球年產量最大的新能源車智能生產基地之一。

此外，如果再加上賽力斯兩江智慧工廠、鳳凰工廠各 30JPH 的產能，預料賽力斯未來的年產能將直逼百萬輛水準。值得留意的是，賽力斯過去在兩江、鳳凰兩處工廠，已分別砸下超過人民幣 25 億元和 40 億元的鉅額投資。

今年以來，賽力斯累計產銷新能源車 7 萬 5,846 輛和 7 萬 3,557 輛，其中賽力斯品牌 4 萬 1,387 輛和 3 萬 9,433 輛，同比分別增長 1,156% 和 1211%，成績斐然。但是距離今年 8 月發起的新一輪股權激勵計劃第一個行權期行權條件、也就是 2022 年新能源車銷量必須達到 16 萬以上，還有不小落差，現在也只剩下不到 4 個月的時間來達成該項目標，更別說其他難度更高的行權條件。

賽力斯合作夥伴的華為常務董事暨智能汽車解決方案執行長余承東指出，近來雙方展開了全面、深入、成功的合作；並期盼與賽力斯、重慶等合作夥伴們，共同打造新一代智能網聯電動汽車，要讓汽車更節能、環保、智能化，並加速汽車產業升級，聯手幫助重慶打造世界等級的智能網聯新能源汽車產業聚落。