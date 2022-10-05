福特汽車將停產售價50萬美元的GT超級跑車 另推特別版紀念車型

福特汽車 (F-US) 將於今年底前結束其價值 50 萬美元的 GT 超級跑車的生產，另外推出一款特別版車型，向該車的賽車傳統致敬。

這家底特律汽車製造商周三 (5 日) 表示，2022 年式福特 GT LM 版將是第三代車款的最後一款車型，該車款在退出市場 10 年後於 2016 年復出。

福特表示將只生產 20 輛 GT LM 版汽車。並指出，將自今年秋季開始生產並交車。

福特性能運動車型全球總監拉什布魯克 (Mark Rushbrook) 在新聞稿中表示，「在結束公路版福特 GT 生產之際，GT LM 版讓我們有機會向這輛登上領獎台的賽車注入更多心血，進一步向我們 2016 年利曼冠軍致敬。」

GT 是一款極具賽車歷史的收藏級車款。這款 GT LM 版是向第三代超級跑車致敬，它在 2016 年利曼 24 小時耐力賽中稱冠，並擊敗法拉利，橫掃所有獎座。

目前的 GT 版在底特律舉行的 2015 年北美國際車展上令人驚艷。福特甚至在公司內部也對這輛車保密，只允許特定高管和員工在其位於密西根州迪爾伯恩總部附近的一棟大樓的一個不起眼的地下室裡工作。

總計只有 1350 輛第三代 GT 生產下線。其動力來源一具雙渦輪增壓 3.5 升 EcoBoost V-6 引擎，由加拿大安大略省 Markham 的供應商和合同製造商 Multimatic Inc. 生產，最大馬力為 660 匹，極速高達每小時 216 英里。

福特發言人拒絕就未來第四代 GT 的可能性發表評論。他還拒絕評論最新限量版車型的定價，只表示 GT 的起價約為 50 萬美元。