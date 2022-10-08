美股重點新聞摘要2022年10月08日

今日操盤前瞻

中國財新服務業 PMI、綜合 PMI

時隔三週 景氣風向球 FedEx 再傳業績警報

《路透》週五 (7 日) 報導，美國經濟的晴雨表、物流巨頭聯邦快遞 (FedEx) 上月才發布遜於預期的財報並撤銷全年財測，時隔三週又傳業績警報，公司計劃將下調包裹預期配送量。閱讀全文...

美前財長桑默斯：即使存在金融風險 Fed 仍應繼續升息

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，即使升息有可能帶來金融風險，他也支持聯準會 (Fed) 繼續採取行動收緊貨幣政策。閱讀全文...

就業市場未見降溫 Fed 下月將繼續升息 75 基點

周五 (7 日) 公布的備受關注的非農報告顯示，聯準會 (Fed) 今年以來大幅升息對美國勞動市場的降溫作用效果甚微，因此看來幾乎肯定會在下個月連續第 4 次升息 75 個基點。閱讀全文...

美宣布對中晶片出口新限制 南韓、台灣廠商恐也受影響

拜登政府周五（7 日）宣布對中國出口晶片技術的新限制，包括限制用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片出口，還將收緊向任何中企出售半導體製造設備的規定，此外包含長江存儲在內的 31 家中企也被列入「未經核實名單」（Unverified List）。美國官員指出，南韓與台灣在中國的工廠恐怕也受影響。閱讀全文...