違約可能性高 Bed Bath& Beyond債信遭穆迪打入更深垃圾級

迷因股 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 股東一刻不得閒，遭穆迪將其債務評級進一步打為垃圾等級後，周五 (7 日) 股價重挫近 8%。

穆迪將該北美家具用品連鎖零售商的企業家族評級從 Caa2 下調至 Ca，主張該公司債務可能違約。

穆迪也將該公司債信展望自「負面」調整為「穩定」，意味著近期至中期評級變化的可能性偏低。負面前景則代表近期下調評級的可能性很高。

穆迪將 Bed Bath 高級無抵押債券評級自 Caa3 直接砍至 C。C 是穆迪的最低評級，往上一階才是 Ca。

穆迪分析報告指出：「Bed Bath 的 Ca 企業家族評級反映出未來 12 個月違約的可能性很高。這也反映出對治理方面的考慮，包括該公司任命臨時高階管理者，以及聘請顧問協助公司營運轉型。」

Bed Bath & Beyond 有 2.84 億美元的債務將於 2024 年到期。該公司已宣布正研議不良債務交換方法，即基於交易價格，將未償還債券換成新的、期限更長的債務或公司股權，而這將被穆迪視為「違約事件」。

《華爾街日報》本周報導，債券持有人正在組織起來，希望在債務轉換的情形下，保護他們在該公司的投資。

Bed Bath 周五重挫 7.67%，收每股 5.42 美元，今年迄今跌近 70%。