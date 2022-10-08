〈美股盤後〉非農之夜成肅殺之夜 道瓊狂瀉逾630點 費半血崩逾6%

火熱的非農就業數據，瞬間點燃市場恐慌情緒，平息市場對聯準會放緩升息步調的希望，美股主指週五 (7 日) 開盤後全面下殺，AMD 與三星第三季初步財報示警，加上白宮擴大對中國的晶片技術出口限制，半導體類股成重災區。

四大指數收盤一片血染，道瓊狂瀉逾 630 點，標普挫低 2.8%，那指暴跌逾 3%，費半血崩逾 6%。儘管美股週五暴跌，道瓊本週漲幅仍達 2%，而標普週漲 1.5%，那指本週勉強漲 0.7%。

最新非農就業報告成為美股週五最大利空消息之一， 9 月新增就業人數報 26.3 萬人，超乎市場預期的 25 萬人，前值為 31.5 萬人，失業率從 8 月的 3.7% 降至 3.5%，另外平均薪資年增率較前值 5.2% 略降至 5%，市場預期為 5.1%，而平均薪資月增率持穩在 0.3% 不變，勞動參與率也維持在 62% 左右。

這份強於預期的數據讓市場普遍認為聯準會將於 11 月再度大舉升息，CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測下月升息 3 碼的機率從 60% 左右提高至 80%。

政經方面，拜登政府週五宣布對中國出口晶片技術的新限制，擴大限制中國取得美國技術來發展新一代武器或人工智慧 (AI) 的能力，此外包含長江存儲在內的 31 家中企也被列入「未經核實名單」 (Unverified List)。

拜登政府週五亦公布一項新《北極地區國家戰略》(National Strategy for the Arctic Region)，以尋求遏制中俄在該地區的影響力，建立一個「和平、穩定、繁榮和合作」的北極地區。

美國總統拜登週五簽署一項行政命令，實施一個新的框架，保護美國和歐洲之間共享的個人數據隱私權。

歐盟多國元首週五討論天然氣價格設置上限的方式，以期望緩和一場能源危機，歐盟傳出預期 10 月 20 日至 21 日在比利時召開峰會時敲定最終計畫。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.20 億例，死亡數突破 655 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 與各國密切關注 Omicron 新變種病毒株，世衛官員近日稱，Omicron BA.2.75、BF.7 和 BA.4.6 以及其他變體正在全球加速流行。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊倒成一片，資訊科技 (-4.14%)、非必需消費 (-3.54%) 和通訊服務類股 (-2.84%) 賣壓狂襲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.67%；Meta (META-US) ) 大跌 4.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.77%；微軟 (MSFT-US) 大跌 5.09%。

道瓊成分股普遍疲弱。英特爾 (INTC-US) 大跌 5.37%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 5.36%；Nike (NKE-US) 下跌 3.34%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.33%；Merck (MRK-US) 上漲 0.18%。

費半成分股肅殺一片。AMD (AMD-US) 暴跌 13.87%；NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 8.03%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 6.26%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.49%；德儀 (TXN-US) 下跌 4.36%；美光 (MU-US) 下跌 2.93%。

台股 ADR 集體崩潰。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 6.19%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 4.41%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.75%。

企業新聞

美國半導體大廠 AMD 週四盤後預告第三季營收繳出遠低於預期的成績，警告當前個人電腦 (PC) 市況比預期更加嚴重。AMD (AMD-US) 週五暴跌 13.87% 至每股 58.44 美元，創 2020 年 3 月以來最差單日表現，英特爾等半導體類股連帶重挫。

瑞士信貸 ADR (CS-US) 逆勢飆漲 13.19% 至每股 4.85 美元。近期傳出財務危機的瑞士信貸集團 (瑞信) 宣布，瑞士信貸國際 (Credit Suisse International) 將以大約 30 億瑞士法郎 (約台幣 956 億) 現金買回部分營運公司的優先債務證券。

美國法院暫停馬斯克跟推特之間的訴訟至 10 月 28 號，讓馬斯克在 3 週時間完成原定 440 億美元的收購協議，推特 (TWTR-US) 週五續跌 0.43% 至每股 49.18 美元。特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.32% 至每股 223.07 美元。

百事可樂 (PEP-US) 隨大盤收黑 0.73% 至每股 161.61 美元。百事可樂週五證實，將於 12 月 1 日開始接收特斯拉電動半掛卡車，成為第一家收到這款延遲已久的電動汽車的公司。

經濟數據

美國 9 月非農新增就業報 26.3 萬人，預期 25 萬人，前值 31.5 萬人

美國 9 月失業率報 3.5%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 9 月平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.5，前值 34.5 小時

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 5%，預期 5.1%，前值 5.2%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 9 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.4%，前值 62.4%

美國 8 月批發庫存月增率終值報 1.3%，預期 1.3%，前值 0.6%

華爾街分析

Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 根據非農數據研判：「聯準會在 11 月升息 3 碼已成定局，而在 12 月再次升息將真實上演。」

CIBC Private Wealth 投資長 David Donabedian 說：「非農報告令市場感嘆美股觸底將是一段漫漫長路。」

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示：「週五的非農就業報告是一個鷹派數據。隨著聯準會點狀圖顯示明年利率從 4% 升至接近 5%，風險資產只有一條路可走，就是還會進一步探底。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主