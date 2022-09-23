小摩列5大理由 估油價將漲回每桶100美元

摩根大通大宗商品策略主管 Natasha Kaneva 認為，今年年底之前油價可能會攀升至每桶 100 美元以上，扭轉夏季以來需求驟降的價格穩定下跌趨勢。

Kaneva 預期，油價將因幾個因素的轉變，自過去幾周盤旋在 80 美元至 90 美元的區間上漲。

先前因全球經濟明顯放緩，且中國因新冠疫情再度封鎖，油價在夏季中旬合理跌破 100 美元。然而，Kaneva 寫道：「儘管全球經濟力道仍令人擔憂，但供需持續表明，整個夏季出現的供應過剩自 10 月起會轉為供應短缺。」

Kaneva 看漲的評估受到華爾街質疑，理由是原油庫存增加，顯示需求仍然太低，因此價格上漲並不合理。

策略師認為，供應和需求相關的因素都可能導致市場發生變化。

供應方面，美國下個月將停止出售戰略石油儲備 (SPR)。自 4 月以來，美政府每日約出售 100 萬桶 SPR，以支撐供應。

全球每日石油用量約 1 億桶，缺少這 100 萬桶的供應恐會產生重大影響，而這會導致短缺。

另外，12 月起歐洲將禁止進口俄羅斯原油，供應量恐再降 90 萬桶 / 日，雖然其他國家可能會進口更多的俄羅斯石油，但最終也有其上限。

供應成長也可能受阻。連月來，美國和歐洲似乎接近與伊朗達成核子協議，那麼伊朗石油就可望流入市場，但現在看來，達成協議可能性不大，數十萬桶伊朗石油將無法進入市場。

需求方面，Kaneva 預估第四季需求將年增 150 萬桶 / 日，其理由是全球經濟衰退的程度沒有大眾擔憂得那樣可怕。她斷言，歐洲經濟的表現好於預期，且隨著中國新冠疫情解封，中國石油用量將開始增加。

Kaneva 舉證，中東 9 月輸送至中國的石油量明顯增加，顯示中國石油需求改善的跡象，意味著中國煉油廠第四季運行率將提升。

此外，由於天然氣價格創歷史高點，如果有更多企業和消費者今年冬天改用石油，需求也可能上升。一些發電廠可以用石油代替天然氣，增加對石油的需求。 Kaneva 表示，她所估計的需求增加量有一半來自能源切換 (即原本使用天然氣，改用石油)。

對於美國石油公司而言，若原油價格從 80 美元上漲至 100 美元，將幾乎整個流向獲利，最終轉為股東更大利益。

對於高收益企業如 Pioneer Natural Resources (PXD-US) 和 Devon Energy (DVN-US)，能獲得的回報可能尤其巨大。