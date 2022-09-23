美國銀行：油價跌勢已近尾聲 明年將現反彈

美國汽油價格在 6 月 14 日創下每加侖 5.01 美元的歷史新高後，目前已經連續下跌 14 周。

根據美國汽車協會 (American Automobile Association) 的數據，截至 9 月 19 日，全美普通汽油的平均價格僅有每加侖 3.67 美元。

然而，與一年前相比，油價仍然上漲約 15%。就在美國司機鬆了一口氣之際，美國銀行警告，近期的油價下跌趨勢可能已至尾聲。

該行分析師認為，油價將在今年年底前突破每桶 100 美元，並在 2023 年一直維持在這個水平，成為消費者難以承受之痛。9 月 19 日，國際指標布蘭特原油報每桶 91 美元，本月初曾經跌至 88 美元。

美銀策略師指出，「預計油價不會大幅回落。」「正如 OPEC 和美國政府在過去兩周中所說，美國和其他地方的通膨範圍廣泛，很可能會抬高油價底線。」

美國銀行的觀點在於：由於新冠疫情封城和中國創紀錄的熱浪導致工廠關閉，亞洲對石油的需求在 2022 年受到抑制，但明年將會出現反彈，價格應該會隨之波動。

國際能源署 (IEA) 數據顯示，中國今年的石油需求將下降 2.7%，是自 2002 年以來首次下降。

美國銀行的研究團隊寫道：「未來幾個月很容易推動油價大幅上漲的一大要素，是亞洲的重新開放。事實上，到 2023 年時，預計亞洲石油需求將占全球成長量的 86%，而 2022 年的比率僅為 19%。」

除了亞洲對石油的需求不斷上升外，分析師還指出，OPEC 最近同意每日削減 10 萬桶石油產量。雖然減產幅度相對較小，但這是 OPEC 史上首次在油價高於每桶 90 美元情況下減產，這可能顯示即使油價相對於歷史水平仍處於高點，但 OPEC 成員國在未來減產的意向會更大。

美國銀行指出，最近天然氣和煤炭價格的飆升是看漲未來一年油價的另一個原因。當這些關鍵大宗商品的價格上漲時，部分公用事業公司往往會將發電的主要燃料轉向石油，以維持獲利能力。當許多公用事業公司同時這樣做時，可能會導致石油需求激增。

最後，美國銀行分析師表示，拜登政府最近的態度暗示，當油價達到每桶 80 美元時，聯邦政府可能會開始補充戰略石油儲備 (SPR)。

今年 3 月，在俄烏衝突將油價短暫推高至每桶 139 美元以上之後，拜登總統宣布釋出 1.8 億桶 SPR 石油以降低汽油價格。但現在，必須補充儲備。美國銀行認為，當政府試圖這樣做時，最終會將油價的底線推高至一個大多數美國人都難以承受的水平。