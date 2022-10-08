〈能源盤後〉OPEC+站世界對立面 原油連5漲 WTI周線上升17%

原油期貨周五 (7 日) 連續第五個交易日上漲，在主要石油生產商最近決定減產後，本周 WTI 原油期貨價格上漲近 17%。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.19 美元或 4.7%，收每桶 92.64 美元，本周上漲 16.5%。根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格自 8 月 29 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.5 美元或 3.7%，收每桶 97.92 美元，為 8 月 30 日以來最高收盤價，本周上漲 15%。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2%，收每加侖 2.7346 美元，本周漲逾 15%。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4%，收每加侖 4.0187 美元，為 6 月下旬以來最高收盤價，且本周漲幅近 25%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 6.748 美元，本周下跌 0.3%，為連續第七個交易日收低。

市場推動力

在石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 周三同意自 11 月起減產 200 萬桶 / 日後，Brent 原油和 WTI 原油本周均見強勁漲幅。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示：「數周以來，對全球經濟疲軟的擔憂一直在打壓油價，但本周 OPEC + 站在美國和其他國家政治與央行地對立面，向世界表明準備減產以捍衛價格，市場情緒隨之轉變。」

德國商銀分析師周五報告指出：「事實上 OPEC + 日產量可能僅會下降 100 萬桶，因為許多國家的產量已經遠低於配額，但今年第四季本預計產量過剩，藉此回減產規模仍足以避免此情形出現。」

歐盟禁運俄羅斯原油以及可能即將對俄羅斯石油實施價格上限，這可能令俄羅斯進一步減產，同時非 OPEC 產油國供應量也不見明顯擴張。

「在這種背景下，可能要一連串不利的經濟消息才會再令價格實質性承壓。」他們說。

上個月原油大幅下跌，WTI 和 Brent 測試 8 個月低點，因全球央行積極收緊貨幣，投資者擔心這將導致經濟嚴重下滑因而做出反應。

Capital.com 市場分析師 Daniela Hathorn 評論，回顧新冠肺炎疫情與俄烏衝突爆發前的價格範圍，「以當前宏觀經濟形勢來看，現行價格水準相當具持續性。事實上，美政府已暗示可能進一步釋放其戰略石油儲備，以進一步穩定價格。」

但她認為，供應進一步收緊幫助油價擺脫近期下跌趨勢，但長期趨勢仍恐會持續由市場對需求的擔憂情緒所決定。

