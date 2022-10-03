34.3萬輛！特斯拉上季交車量不如預期 都是物流害的

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 上季全球交車量為 343,830 輛，打破歷史紀錄，但交車量仍不如分析師預期。特斯拉示警，交車環節仍面臨挑戰，顯示供應鏈混亂仍是一大問題。

彭博報導，特斯拉周日（2 日）表示，第 3 季全球交車量激增 42% 至 343,830 輛，不如分析師預測的 358,000 輛，增幅也比一年前的 73% 小。上季產量為 365,923 輛。

特斯拉定 10 月 19 日發布財報，上季交車量意味財報也可能不如市場預期。最新數據也可能拖累該公司股價，今年來特斯拉股價已大跌三分之一。

特斯拉並未公布各地區銷量，但美國和中國是該公司最大市場，並以 Model 3 和 Model Y 的銷路最好。

特斯拉說：「由於地區性批量生產，我們通常在季末交車，隨著我們的產量持續擴大，在這些繁忙的物流周，確保車輛運能和合理成本，變得愈來愈具挑戰性。」

執行長馬斯克則在推特上表示，他的目標是每季能以「較平穩」步調交車。他說，季末衝刺交車量，會影響客戶體驗。

每季交車量是特斯拉最受關注的指標之一，因為這些數據是特斯拉財報的基礎。雖然傳統汽車製造商和新進者均推出更多電動車，但特斯拉自十年前交付首款 Model S 以來，一直引領電動車市場發展。

特斯拉在加州廠生產 Model S、Model X、Model 3 及 Model Y，在上海廠製造較新款 Model 3 與 Model Y。最近柏林、德州等新廠也開始交付 Model Y。